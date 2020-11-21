Ростовский рэпер Баста научил правильному поеданию раков шоуменов Урганта и Гудкова

«Сперва надо поиграться, поперебирать, — рассказал Баста и перешел на южный говор. — Раз, лапу дернул, раз и достал». В этот момент Василий вытащил рака из самой середины блюда. «Нужно посмотреть, чтобы он был свежий, если это не сезон и нет таких зерен, икры, тогда можно есть. Берешь, отрываешь шейку, по краям надламываешь, извлекаешь, берешь пиво, удивляешься количеству пены».