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Ростовский рэпер Баста научил правильному поеданию раков шоуменов Урганта и Гудкова

21 ноября 2020, 12:29
Фото: Вечерний Ургант
Родившийся в Ростове-на-Дону музыкант Василий Вакуленко, выступающий под прозвищем Баста, научил правильному поеданию раков ведущих программы «Вечерний Ургант» Ивана Урганта и Александра Гудкова, эфир программы можно найти в Сети.

Ведущий шоу Иван Ургант по традиции предложил своему гостю Василию Вакуленко сыграть в игру под названием «Вопрос раком». Игру сценаристы программы придумали по аналогии онлайн-шоу Василия Вакуленко «Вопрос ребром», где он общается с известными людьми, поедая жареные ребра. Басте предложили выпить пива и поесть раков.

В ходе застолья выяснилось, что соведущий Урганта Александр Гудков, который временно заменяет приболевшего Митю Хрусталева, ни разу не пробовал ни раков, ни омаров. Тогда Иван попросил рэпера показать, как правильно это делать по-ростовски.

«Сперва надо поиграться, поперебирать, — рассказал Баста и перешел на южный говор. — Раз, лапу дернул, раз и достал». В этот момент Василий вытащил рака из самой середины блюда. «Нужно посмотреть, чтобы он был свежий, если это не сезон и нет таких зерен, икры, тогда можно есть. Берешь, отрываешь шейку, по краям надламываешь, извлекаешь, берешь пиво, удивляешься количеству пены».

Несмотря на проведенный мастер-класс Гудков отведать рака отказался. Однако в конце программы Баста и Ургант уговорили шоумена попробовать ростовское лакомство. «Василий, к сорока годам ты накормил человека раком», — объявил ведущий.

«Ну рак и рак», — подытожил Александр Гудков.

Также Баста признался, что однажды съел 1200 раков.

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