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Сеть окопов Красной армии нашли под Ростовом

21 ноября 2020, 11:22
Фото: vk.com/rostovnadonu
Под Ростовом-на-Дону поисковики обнаружили сеть окопов Красной армии, сообщается в городском паблике.

«Под Ростовом поисковики отряда „Витязь“ нашли сеть окопов Красной армии ростовского укрепрайона», — сказано в сообщении.

Окопы, противотанковые рвы, блиндажи и доты готовили во время Великой Отечественной войны. Общая протяженность сети десятки километров, один их дотов разрушен, предположительно, снарядом или минометной миной.

Кроме того, на исследуемом участке нашли останки красноармейца, то, что это советский боец, определили и по ботинкам, пуговицам от нательного белья, остаткам портупеи и пряжки ремня.

Ранее суд в России постановил считать геноцидом убийство мирных жителей фашистами во время Великой Отечественной войны.

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