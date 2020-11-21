Восемь боксеров из Ростовской области могут поехать на Олимпийские игры в Токио

Чемпионат состоится с 25 ноября по 5 декабря 2020 года в Оренбурге. Ростовскую область на соревнованиях будут представлять боксеры Шандер Иваненко, Станислав Максюченко, Владислав Максюченко, Тигран Матевосян, Харитон Агрба, Вадим Туков, Владимир Котляров и Георгий Юновидов. Все они выступают в разном весе.