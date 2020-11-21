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Восемь боксеров из Ростовской области могут поехать на Олимпийские игры в Токио

21 ноября 2020, 08:52
Фото: pixabay.com
Восемь спортсменов из Ростовской области примут участие в Чемпионате России по боксу, который даст им шанс отправиться Олимпийские игры в Токио, сообщает «Коммерсант-Юг» со ссылкой на Федерацию бокса России.

Чемпионат состоится с 25 ноября по 5 декабря 2020 года в Оренбурге. Ростовскую область на соревнованиях будут представлять боксеры Шандер Иваненко, Станислав Максюченко, Владислав Максюченко, Тигран Матевосян, Харитон Агрба, Вадим Туков, Владимир Котляров и Георгий Юновидов. Все они выступают в разном весе.

По результатам Чемпионата будет сформирован состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Летние Олимпийские игры в Токио.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Японии были перенесены на 2021 год.

Ранее ростовчанин решил свою продать олимпийскую медаль из-за финансового кризиса.

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