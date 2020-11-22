Ректора РостГМУ оштрафовали за вмешательство в процедуру госзакупки протезов

Posted 22 ноября 2020, 20:17
Published 22 ноября 2020, 20:17
Modified 1 октября, 15:04
Updated 1 октября, 15:04
Ректор пытался оспорить штраф в размере 20 тысяч рублей, выписанный ему антимонопольным ведомством за вмешательство в изменение условий госзакупки эндопротезов для отделения травматологии.
По условиям контракта, медуниверситет приобрел протезы по одной цене, а позднее решил докупить расходные материалы, которые обошлись ему несколько дороже. УФАС посчитал это растратой бюджетных средств.
Однако вуз настаивал на оперативной необходимости расходных материалов и на том, что невозможно заблаговременно определить вид и количество протезов, которые потребуются пациентам.
Суд же остался на стороне УФАС.
Ранее сообщалось, что целевые выпускники медуниверситета стали отказываться от работы в медицинских учреждениях Ростова.
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