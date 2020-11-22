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Posted 22 ноября 2020, 20:17

Published 22 ноября 2020, 20:17

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

Ректора РостГМУ оштрафовали за вмешательство в процедуру госзакупки протезов

22 ноября 2020, 20:17
Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал законным решение регионального УФАС, который оштрафовал ректора Ростовского медицинского университета Сергея Шлыка за вмешательство в процедуру госзакупки, сообщает don24.ru со ссылкой на источник в судебной инстанции.

Ректор пытался оспорить штраф в размере 20 тысяч рублей, выписанный ему антимонопольным ведомством за вмешательство в изменение условий госзакупки эндопротезов для отделения травматологии.

По условиям контракта, медуниверситет приобрел протезы по одной цене, а позднее решил докупить расходные материалы, которые обошлись ему несколько дороже. УФАС посчитал это растратой бюджетных средств.

Однако вуз настаивал на оперативной необходимости расходных материалов и на том, что невозможно заблаговременно определить вид и количество протезов, которые потребуются пациентам.

Суд же остался на стороне УФАС.

Ранее сообщалось, что целевые выпускники медуниверситета стали отказываться от работы в медицинских учреждениях Ростова.

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