Буденновский и Красноармейскую отремонтируют в Ростове

Работы будут проводить по ночам, на Красноармейской отремонтируют участок в районе Крепостного переулка, а на Буденновском отрезок от улицы Московской до Темерницкой.
«Сейчас на этих участках затруднено движение из-за множества мелких дефектов дорожного полотна», — сказано в сообщении.
При ремонте будут использовать литую асфальтобетонную смесь, которая позволит выровнять дорожное покрытие. Отмечается, что к ремонту приступят после завершения инструктажа, который проводят из-за близости трамвайных путей к проблемным участкам. Закончить все работы планируют до конца месяца.
Напомним, в Ростове для уборочных работ в условиях осенне-зимнего периода подготовили всю технику, а также дополнительно закупили 40 единиц спецмашин.