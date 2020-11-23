Буденновский и Красноармейскую отремонтируют в Ростове

При ремонте будут использовать литую асфальтобетонную смесь, которая позволит выровнять дорожное покрытие. Отмечается, что к ремонту приступят после завершения инструктажа, который проводят из-за близости трамвайных путей к проблемным участкам. Закончить все работы планируют до конца месяца.