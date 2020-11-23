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Буденновский и Красноармейскую отремонтируют в Ростове

23 ноября 2020, 13:44
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону отремонтируют участки улицы Красноармейской и Буденновского проспекта, сообщили в городской администрации.

Работы будут проводить по ночам, на Красноармейской отремонтируют участок в районе Крепостного переулка, а на Буденновском отрезок от улицы Московской до Темерницкой.

«Сейчас на этих участках затруднено движение из-за множества мелких дефектов дорожного полотна», — сказано в сообщении.

При ремонте будут использовать литую асфальтобетонную смесь, которая позволит выровнять дорожное покрытие. Отмечается, что к ремонту приступят после завершения инструктажа, который проводят из-за близости трамвайных путей к проблемным участкам. Закончить все работы планируют до конца месяца.

Напомним, в Ростове для уборочных работ в условиях осенне-зимнего периода подготовили всю технику, а также дополнительно закупили 40 единиц спецмашин.

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