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Ростовчанку Костенко попросили больше не накачивать губы

23 ноября 2020, 12:36
Фото: instagram.com/kostenko.94
Подписчики модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону заявили, что у нее слишком перекачанные губы, сообщается на странице девушки в Instagram.

Костенко рассказала подписчикам, что присоединилась к движению, в рамках которого победительницы конкурса «Мисс Россия» выступают против коронавируса. Она заявила о важности использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции.

По этому поводу ростовчанка записала соответствующее видео. Пользователи в комментариях предположили, что девушка обращалась к пластическим хирургам.

«А мне вы больше нравились со своими губами. У вас и такие отличные природные данные. Зачем так губы качать?» — прозвучало в комментариях.

«Без понятия, зачем губы качать, поэтому и не качаю», — ответила модель.

Ранее Костенко опровергла слухи о своей беременности.

#Желтые новости
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