Ростовчанку Костенко попросили больше не накачивать губы

Костенко рассказала подписчикам, что присоединилась к движению, в рамках которого победительницы конкурса «Мисс Россия» выступают против коронавируса. Она заявила о важности использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции.
По этому поводу ростовчанка записала соответствующее видео. Пользователи в комментариях предположили, что девушка обращалась к пластическим хирургам.
«А мне вы больше нравились со своими губами. У вас и такие отличные природные данные. Зачем так губы качать?» — прозвучало в комментариях.
«Без понятия, зачем губы качать, поэтому и не качаю», — ответила модель.