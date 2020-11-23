Три новости понедельника в Ростове об обидах, охране и пожарах

Поджог и ликвидация
В ночь на понедельник в Ростове-на-Дону загорелось старинное здание на улице Шаумяна.
Возгорание в доме 1902 года постройки возникло в 00.20 мск. До того момента, как ликвидировали открытое горение, огонь успел распространиться на площади 450 квадратных метров. Из-за этого из соседних жилых домов эвакуировали 59 человек, часть разместили по родственникам, часть в гостинице.
Как сообщили в МЧС, на пятом этаже здания обрушилось перекрытие, на месте работают специалисты испытательно-пожарной лаборатории. По предварительной информации, старинный особняк подожгли намеренно.
Обидчивые звезды
В понедельник ростовский рэпер и продюсер Василий Вакуленко, известный как Баста, рассказал о конфликте с главным тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным.
Как признался Баста, ему было «обидно и горько», когда в 2018 году Карпин выступил против его концерта на «Ростов-Арене» и позже раскритиковал состояние футбольного газона после выступления.
По словам Басты, приезжий из Москвы, каковым является Карпин, не может указывать ему место в родном городе.
Неэкономные власти
Власти Ростовской области готовы потратить 22,3 миллиона рублей на охрану зданий регионального правительства. Именно такую сумму объявили начальной при проведении аукциона по поиску подрядчика на 2021 год.
Потенциальному исполнителю предстоит в течение года охранять здания, сохраняя имущество от краж и порчи. Кроме того, подрядчику надо будет проводить мероприятия антитеррористической защиты и обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы.