Двух членов крупной банды фальшивомонетчиков задержали в Ростове

Posted 24 ноября 2020, 11:01
Published 24 ноября 2020, 11:01
Modified 18 сентября 2022, 11:06
Updated 18 сентября 2022, 11:06
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с полицейскими из Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Дагестан, а также коллегами из Управления ФСБ России по Ростовской области задержали лидера и участников межрегиональной группы, подозреваемых в организации масштабного производства и сбыта поддельных денег.
В начале года в полицию обратился ростовчанин, рассказавший о том, что некий гражданин расплатился за мобильный телефон фальшивыми деньгами. Преступника задержали, он сообщил, что фальшивые деньги приобрел через тайник бесконтактным способом.
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России во время проверки выявили крупную криминальную схему по изготовлению и сбыту поддельных денежных средств. Установлено, что купюры номиналом 1000 и 5000 рублей печатались в Махачкале и доставлялись в Дагестан, Москву и Санкт-Петербург, а также в Волгоградскую, Ленинградскую, Ростовскую, Саратовскую области и Ставропольский край.
Полицейские провели в домах подозреваемых обыски, изъяты принтеры, сотовые телефоны, лазерный гравировщик для нанесения перфорации, клише для создания рельефа на поддельной банкноте, ноутбуки, огнестрельное оружие и наркотики.
«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что под стражу заключены организатор криминальной схемы и трое его сообщников. Одному из лидеров группы удалось скрыться, его сейчас разыскивают.