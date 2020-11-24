Двух членов крупной банды фальшивомонетчиков задержали в Ростове

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России во время проверки выявили крупную криминальную схему по изготовлению и сбыту поддельных денежных средств. Установлено, что купюры номиналом 1000 и 5000 рублей печатались в Махачкале и доставлялись в Дагестан, Москву и Санкт-Петербург, а также в Волгоградскую, Ленинградскую, Ростовскую, Саратовскую области и Ставропольский край.