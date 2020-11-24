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Posted 24 ноября 2020, 12:51

Published 24 ноября 2020, 12:51

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

В школах и детсадах Ростовской области запретили новогодние утренники

24 ноября 2020, 12:51
В Ростовской области из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, новогодние елки в школах и детских садах проводиться не будут, говорится в сообщении регионального пресс-центра по информированию о коронавирусе.

«В период новогодних праздников с учетом ограничений, введенных в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, угрозой распространения коронавирусной инфекции, массовые новогодние мероприятия в образовательных учреждениях не проводятся», — отметили в пресс-центре.

Однако в школах и детских садах не запрещено проводить праздничные мероприятия в классах и группах без приглашения посторонних лиц и участия родителей.

Напомним, что на 24 ноября в Ростовской области заразились коронавирусом 38078 человек, выздоровели 30672 инфицированных, скончался 1221 пациент.

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