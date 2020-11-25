“Единая Россия” предложила поправки о дополнительной поддержке пострадавшим в Беслане

Напомним, трагедия произошла 1 сентября 2004 года - во время школьной линейки террористы захватили школу №1 в Беслане (Северная Осетия). На момент захвата в здании было больше тысячи человек, половина из которых - ученики. На ликвидацию террористов у силовиков ушло три дня - школу удалось освободить ночью четвертого сентября. По официальным данным, от действий террористов в школе погибло триста тридцать четыре человека, среди которых было сто восемьдесят шесть детей. Многие люди были ранены и стали инвалидами. Сейчас им требуется дорогостоящее лечение. Деньги из бюджета, предусмотренные в поправке ЕР, пойдут именно на эти цели - в качестве адресной помощи пострадавшим.