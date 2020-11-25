“Единая Россия” предложила поправки о дополнительной поддержке пострадавшим в Беслане

Издание NewsTrucker.ru сообщает, что второе чтение трехлетнего бюджета прошло 24 ноября. Одной из важных социально ориентированных поправок стала инициатива партии ЕР о мерах дополнительной помощи пострадавшим от теракта в Беслане.
«По предложению нашего коллеги, депутата ГД Зураба Макиева мы обратились к президенту с просьбой поддержать инициативу об оказании дополнительной поддержки пострадавшим в ходе террористического акта в Беслане. И президент нас поддержал», - сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов.
Эта инициатива была проработана членами партии “Единая Россия” совместно с правительством РФ. В результате в бюджет заложили больше ста двадцати пяти миллионов рублей, которые будут направлены на дополнительную поддержку граждан, пострадавших в ходе террористического акта в Беслане.
Напомним, трагедия произошла 1 сентября 2004 года - во время школьной линейки террористы захватили школу №1 в Беслане (Северная Осетия). На момент захвата в здании было больше тысячи человек, половина из которых - ученики. На ликвидацию террористов у силовиков ушло три дня - школу удалось освободить ночью четвертого сентября. По официальным данным, от действий террористов в школе погибло триста тридцать четыре человека, среди которых было сто восемьдесят шесть детей. Многие люди были ранены и стали инвалидами. Сейчас им требуется дорогостоящее лечение. Деньги из бюджета, предусмотренные в поправке ЕР, пойдут именно на эти цели - в качестве адресной помощи пострадавшим.
Отмечается, что всего ко второму чтению бюджета было предложено порядка тысячи поправок. После тщательной проработки Государственная дума приняла шестьсот. С помощью принятых поправок было перераспределено более триллиона рублей. В рамках исполнения общенационального плана действий по восстановлению экономики из бюджета выделят шестьсот сорок миллиардов рублей. Из них 421 млрд предназначен для поддержки пострадавших отраслей. Еще одна крупная статья, по которой произошло перераспределение, – снижение ставок по ипотеке. Для этого в бюджете предусмотрено двадцать три миллиарда рублей.
Как сообщается на сайте ER.ru, порядка шестьсот пятидесяти миллиардов рублей перераспределили в рамках национальных проектов – теперь они должны учитывать национальные цели на 2030 год, поставленные российским президентом Владимиром Путиным. Средства будут направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения, социальные выплаты в регионах и т.д.