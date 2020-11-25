На четверть реже стали брать потребительские кредиты жители Ростовской области

При этом резкое снижение числа оформленных потребкредитов не помешало региону войти в топ-10 субъектов РФ по этому показателю. Так, чаще всех потребительские кредиты оформляли жители Москвы, Московской области и Краснодарского края. Ростовская область заняла в этом списке восьмое место.