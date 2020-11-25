На четверть реже стали брать потребительские кредиты жители Ростовской области

Posted 25 ноября 2020, 07:54
Published 25 ноября 2020, 07:54
Modified 18 сентября 2022, 11:06
Updated 18 сентября 2022, 11:06
Число выданных кредитов на покупку потребительских товаров в регионе сократилось на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
При этом резкое снижение числа оформленных потребкредитов не помешало региону войти в топ-10 субъектов РФ по этому показателю. Так, чаще всех потребительские кредиты оформляли жители Москвы, Московской области и Краснодарского края. Ростовская область заняла в этом списке восьмое место.
В среднем в России выдача кредитов на покупку потребительских товаров сократилась на 26,8% и составила 11,8 миллиона займов.