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Posted 25 ноября 2020, 14:40

Published 25 ноября 2020, 14:40

Modified 18 сентября 2022, 11:06

Updated 18 сентября 2022, 11:06

Опрос: 89% россиян поддерживают масочный режим

Опрос: 89% россиян поддерживают масочный режим

25 ноября 2020, 14:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По данным опроса ВЦИОМ, 89% россиян считают масочный режим важной мерой в борьбе с распространением коронавируса.

Еще 87% респондентов заявили, что поддерживают социальную дистанцию в общественных местах. Против масочного режима выступили десять процентов, а противниками соблюдения безопасного расстояния стали 12%. Не определились со своей позицией один процент, пишет телеграм-канал “Мейстер”.

Если не брать в расчет граждан, которые протестно настроены всегда и во всем, можно говорить о том, что в обществе достигнут консенсус в вопросах соблюдения карантинных мер, пишут авторы канала.

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