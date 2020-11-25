Опрос: 89% россиян поддерживают масочный режим

Posted 25 ноября 2020, 14:40
Published 25 ноября 2020, 14:40
Modified 18 сентября 2022, 11:06
Updated 18 сентября 2022, 11:06
Еще 87% респондентов заявили, что поддерживают социальную дистанцию в общественных местах. Против масочного режима выступили десять процентов, а противниками соблюдения безопасного расстояния стали 12%. Не определились со своей позицией один процент, пишет телеграм-канал “Мейстер”.
Если не брать в расчет граждан, которые протестно настроены всегда и во всем, можно говорить о том, что в обществе достигнут консенсус в вопросах соблюдения карантинных мер, пишут авторы канала.