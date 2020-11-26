Гололед, туман и мокрый снег ожидается в Ростовской области

Утром в области ожидается туман и гололед, в северных районах возможен мокрый снег. Температура воздуха по северу региона опустится до — 6 С, в южных районах, в том числе Ростове, днем около +5 С. Ветер западный и северо-западный 5-10 метров в секунду.