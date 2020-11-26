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Posted 26 ноября 2020, 07:14

Published 26 ноября 2020, 07:14

Modified 18 сентября 2022, 11:06

Updated 18 сентября 2022, 11:06

Гололед, туман и мокрый снег ожидается в Ростовской области

Гололед, туман и мокрый снег ожидается в Ростовской области

26 ноября 2020, 07:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В отдельных районах Ростовской области 26 ноября ожидается мокрый снег, туман и гололед, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Утром в области ожидается туман и гололед, в северных районах возможен мокрый снег. Температура воздуха по северу региона опустится до — 6 С, в южных районах, в том числе Ростове, днем около +5 С. Ветер западный и северо-западный 5-10 метров в секунду.

Из-за сложной ситуации на дорогах водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее власти заявили, что этой зимой на дорогах Ростова не будет ни снега, ни наледи. В городе для уборочных работ в условиях осенне-зимнего периода дополнительно закупили 40 единиц коммунальной техники.

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#Общество#Новости
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