«Пятерочка» помогает искать пропавших людей

Но не все новости о пропавших заканчиваются благополучно. Сотрудники МВД и МЧС напоминают, что если вы увидели человека, которому необходима помощь, или узнали его по поисковой листовке, постарайтесь не выпускать его из виду, позвонить на 112 или на горячую линию «ЛизаАлерт», а также можно отвести его в ближайшую “Пятерочку”.