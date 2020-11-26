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«Пятерочка» помогает искать пропавших людей

26 ноября 2020, 16:23
Фото: google.com
В России каждый год пропадает до 180 тысяч человек. Чтобы помочь в поиске людей, сеть магазинов “Пятерочка” совместно с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» создали проект “Островок безопасности”.

Весной 2019 года более 16 тысяч магазинов “Пятерочка” открыли специальные зоны с отличительным знаком в виде оранжевого геолокационного пина — «островки безопасности», сообщает eg.ru. Торговая сеть обучила своих сотрудников выявлять потерявшегося или дезориентированного человека и сообщать о нем в центр поиска пропавших людей. Оттуда сведения о найденном лице поступят в поисковый отряд, полицию и медучреждение.

“Пятерочка” стала первой торговой сетью, где были открыты “островки безопасности”. Позже к проекту присоединились магазины “Перекресток” в Москве и Московской области.

“Мы видим реальный эффект от этого проекта и чувствуем колоссальную отдачу от этого начинания. Для нас действительно важно, что свыше тысячи человек смогли вернуться домой”, - рассказал директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

Не так давно страну облетела новость о пропаже семилетнего мальчика во Владимирской области. После того как ребенок не вернулся из школы, на его поиск отправились сотни волонтеров и полицейских, мальчика искали по всему региону. К счастью, через два месяца ребенка нашли живым в 20 км от дома.

Но не все новости о пропавших заканчиваются благополучно. Сотрудники МВД и МЧС напоминают, что если вы увидели человека, которому необходима помощь, или узнали его по поисковой листовке, постарайтесь не выпускать его из виду, позвонить на 112 или на горячую линию «ЛизаАлерт», а также можно отвести его в ближайшую “Пятерочку”.

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