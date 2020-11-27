Фонд Росконгресс и 1MI подписали соглашение о сотрудничестве

Posted 27 ноября 2020, 11:33
Published 27 ноября 2020, 11:33
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
«Новые известия» пишут, что Согласно имеющейся информации, сторонами была достигнута договоренность относительно оказания консультационно-аналитической поддержки, совместного расширения сети партнерства и усиления сотрудничества с партнерами на международной арене. Вместе с тем приоритетным вектором стало медиапродвижение имеющихся в планах событий.
Гендиректор холдинга 1MI Федор Щербаков убежден, что представленное соглашение укрепит и модернизирует отношения с Фондом Росконгресс.
Фонд Росконгресс и холдинг 1MI начнут совместное создание конгрессных, рекламных и выставочных мероприятий: форумов, встреч и прочего. Данные о мероприятиях будут размещаться на официальных электронных ресурсах Фонда Росконгресс и холдинга 1MI. Освещаться события будут и в СМИ, являющихся частью холдинга.
Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил, что внимание остановят и на современных вопросах совершенствования внутреннего туризма и инвестпривлекательности российских регионов.