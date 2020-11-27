Фонд Росконгресс и 1MI подписали соглашение о сотрудничестве

Фонд Росконгресс и холдинг 1MI начнут совместное создание конгрессных, рекламных и выставочных мероприятий: форумов, встреч и прочего. Данные о мероприятиях будут размещаться на официальных электронных ресурсах Фонда Росконгресс и холдинга 1MI. Освещаться события будут и в СМИ, являющихся частью холдинга.