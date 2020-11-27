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Posted 27 ноября 2020, 11:33

Published 27 ноября 2020, 11:33

Modified 18 сентября 2022, 11:07

Updated 18 сентября 2022, 11:07

Фонд Росконгресс и 1MI подписали соглашение о сотрудничестве

Фонд Росконгресс и 1MI подписали соглашение о сотрудничестве

27 ноября 2020, 11:33
Фото: 1mi .
Фонд Росконгресс и медиахолдинг 1MI решили начать взаимодействие в целях достижения эффективного партнерства. Подписи в документе поставили гендиректор холдинга 1MI Федор Щербаков и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Новые известия» пишут, что Согласно имеющейся информации, сторонами была достигнута договоренность относительно оказания консультационно-аналитической поддержки, совместного расширения сети партнерства и усиления сотрудничества с партнерами на международной арене. Вместе с тем приоритетным вектором стало медиапродвижение имеющихся в планах событий.

Гендиректор холдинга 1MI Федор Щербаков убежден, что представленное соглашение укрепит и модернизирует отношения с Фондом Росконгресс.

Фонд Росконгресс и холдинг 1MI начнут совместное создание конгрессных, рекламных и выставочных мероприятий: форумов, встреч и прочего. Данные о мероприятиях будут размещаться на официальных электронных ресурсах Фонда Росконгресс и холдинга 1MI. Освещаться события будут и в СМИ, являющихся частью холдинга.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил, что внимание остановят и на современных вопросах совершенствования внутреннего туризма и инвестпривлекательности российских регионов.

#Общество#Новости
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