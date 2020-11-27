rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября 2020, 12:17

Published 27 ноября 2020, 12:17

Modified 18 сентября 2022, 11:07

Updated 18 сентября 2022, 11:07

Предприятия Ростовской области увеличили оборот на 13%

Предприятия Ростовской области увеличили оборот на 13%

27 ноября 2020, 12:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За десять месяцев 2020 года оборот предприятий и организаций Ростовской области составил 3,38 триллиона рублей, говорится на сайте Ростовстата.

Так, оборот предприятий региона вырос на 13% по сравнению с январем-октябрем 2019 года. По этому показателю область лидирует среди субъектов Южного федерального округа. В топ-3 по росту оборота вошли также Республика Крым и Севастополь (11,9% и 8,7%, соответственно).

При этом по величине оборота компаний Ростовская область заняла второе место в ЮФО, уступив только соседнему Краснодарскому краю. На Кубани оборот превысил показатель в 4,17 триллиона рублей.

Как сообщалось ранее, оборот общепита в Ростовской области упал на 16,5% из-за коронавирусных ограничений.

Материалы по теме
Преступная ОПГ в Ростовской области вывела в теневой оборот 450 млн рублейОборот общепита в Ростовской области упал на 16,5% из-за коронавирусных ограничений
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика