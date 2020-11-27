Предприятия Ростовской области увеличили оборот на 13%

Posted 27 ноября 2020, 12:17
Published 27 ноября 2020, 12:17
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
Так, оборот предприятий региона вырос на 13% по сравнению с январем-октябрем 2019 года. По этому показателю область лидирует среди субъектов Южного федерального округа. В топ-3 по росту оборота вошли также Республика Крым и Севастополь (11,9% и 8,7%, соответственно).
При этом по величине оборота компаний Ростовская область заняла второе место в ЮФО, уступив только соседнему Краснодарскому краю. На Кубани оборот превысил показатель в 4,17 триллиона рублей.
Как сообщалось ранее, оборот общепита в Ростовской области упал на 16,5% из-за коронавирусных ограничений.