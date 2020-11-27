Предприятия Ростовской области увеличили оборот на 13%

Так, оборот предприятий региона вырос на 13% по сравнению с январем-октябрем 2019 года. По этому показателю область лидирует среди субъектов Южного федерального округа. В топ-3 по росту оборота вошли также Республика Крым и Севастополь (11,9% и 8,7%, соответственно).