С минуты молчания начнется игра между ФК «Ростов» и «Динамо»

Posted 27 ноября 2020, 09:38
Published 27 ноября 2020, 09:38
Modified 1 октября, 15:29
Updated 1 октября, 15:29
«Все команды Тинькофф РПЛ почтят минутой молчания память аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноября», — сказано в сообщении.
С минуты молчания начнутся все игры 16-го тура РПЛ, в рамках которого и пройдет встреча между «Ростовом» и «Динамо» на «Ростов-Арене».
Ранее смерть Диего Марадоны прокомментировал главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин. «Покойся с миром, величайший», — написал Карпин в комментарии к фото, на котором он находится на одном поле с футболистом.
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