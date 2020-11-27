«Вперед». Уволенная главред газеты в Батайске оставила издание в долговой яме

Posted 27 ноября 2020, 19:21
Published 27 ноября 2020, 19:21
Modified 1 октября, 14:58
Updated 1 октября, 14:58
После ухода главного редактора и директора издания Елены Пивоваровой общая сумма долга предприятия превышает миллион рублей, рассказала RostovGazeta новый директор ООО «БИА «Вперед» Лариса Белоконь.
За совесть
На официальной странице в инстраграм издание «Батайск-город» появился пост с фотографией экс-редактора газеты Елены Пивоваровой: «В конце рабочего дня сегодня, 12 ноября, единственный учредитель ООО «БИА «Вперед» доставил в редакции уведомление о прекращении договора с Еленой Пивоваровой с 13 ноября 2020 года».
О причинах прекращения договора с Пивоваровой, которая руководила предприятием, а также являлась главным редактором издания в течение 23 лет, - не сообщается.
«Учредитель принял решение о смене руководителя старейшего издания Батайска – газеты «Вперед», как и нового – сетевого издания «Батайск-город», которое мы также развивали на совесть. Желаю новому руководителю не уронить наш, высоко поднятый флаг, достойно служить читателям и всему Батайску!», - говорится в публикации.
Учредителем газеты является комитет по управлению имуществом Батайска. Ежемесячно ООО «БИА «Вперед» получала субсидии - не менее 300 тысяч рублей - эти деньги предполагалось тратить на печать и распространение издания. И этих средств вполне достаточно, но у предприятия накопился миллионный долг.
Там же, в телеграм-канале издания, позже появилась ссылка на петицию: «остановить политический террор единственного городского печатного издания – газета «Вперед» и вернуть на должность Пивоварову Е.Л.!»
За Пивоварову вступились некоторые региональные СМИ. Сама Елена Леонидовна в интервью коллегам после внезапного увольнения рассказывала, что уволить ее решили из-за «правды». Якобы Пивоварова поднимала в газете те проблемы города Батайска, о которых не стоило писать.
Кризис
В день увольнения Елены Пивоваровой, 13 ноября, в новую должность - директора/редактора ООО «БИА «Вперед» вступила Лариса Белоконь. До этого назначения она 15 лет проработала в «АиФ».
«За неделю работы поняла, что предприятие находится в тяжелом финансовом кризисе. Сумма долга превышала миллион рублей, в том числе, 500 тысяч - по уплате налогов. Екатерина Авакова (главный бухгалтер ООО «БИА «Вперед») не желала предоставлять даже по запросу Счетной палаты финансовые документы. Три судебных исковых заявлений - с каждым днем сумма долга увеличивалась. А Авакова закрыла на ключ свой кабинет и ушла на больничный», - говорит Лариса Белоконь.
Оказалось, что ООО «Вперед» задолжало ИП «Сидоров Михаил Андреевич» 258 тысяч рублей за оказание типографских услуг в 2019 году. Как следует из Определения Арбитражного суда Ростовской области, стороны заключили мировое соглашение в июле текущего года, согласно которому до октября всю сумму долга ответчик должен был погасить. Однако, как уверяет новый главред газеты «Вперед», долг не был выплачен.
«Еще два долга у предприятия - за коммунальные платежи и ГИБДД. Главное - 550 тысяч неуплаченных налогов - это пенсионные, медицинские и соцстрах. С августа текущего года не оплачивали налоги», - говорит Лариса Белоконь.
Утром в пятницу в здании редакции «Вперед» работали сотрудники ФСБ. Лишь по требованию правоохранителей главный бухгалтер предприятия Екатерина Авакова прервала больничный, чтобы открыть свой кабинет и предоставить доступ к документам. Кстати, приехала Авакова из поликлиники «на встречу» с фсбэшниками сразу с адвокатом.
Раздутый штат и другие махинации
В городской газете «Вперед» в Батайске в штате числятся 25 человек.
«Непонятно, кто эти люди и почему так много у них совмещенных должностей. Я не могла представить что cейчас может так жить СМИ. При этом, в штате всего два профессиональных журналиста. Два корректора, два завхоза... Екатерина Авакова совмещала три должности - главного бухгалтера, контрактного управляющего и начальника управляющего кадров. По закону как можно совмещать три должности?», - спрашивает новый директор издания Лариса Белоконь.
Фонд заработной платы ООО «Вперед» в месяц превышает 500 тысяч рублей.
«По поставщикам - поразило, что с начала года 4,6 млн рублей тысяч заплачено ИП Евсюковой, а в целом оборот предприятия составляет более девяти миллионов рублей. А одному поставщику за год - 4,6 млн рублей. ИП занимается доставкой газеты читателям. У нас есть курьерская служба - три курьера в штате. За штатом - доставкой более трех тысяч экземпляров газет ИП Евсюкова занимается», - рассказывает Белоконь.
Документация показала, что за доставку одного экземпляра газеты ИП Евсюкова получала от ООО «Вперед» 17 рублей. К примеру, за доставку тиража, который составлял 3400 экземпляров, предпринимателю выплачивали 57 800 рублей. Доставку этого же числа газет штатные курьеры выполняли всего за 10 тысяч рублей. Газета еженедельная.
«Печать и распространение газеты «Вперед» субсидируется бюджетными средствами. Мы на это получаем деньги - более 300 тысяч за месяц. И этих денег вполне хватает, если не пользоваться услугами ИП Евсюкова», - говорит Белоконь.
В телеграм-каналах сообщается о выведенных из предприятия 20 миллионах рублей. Пока на этот вопрос новый директор газеты не может ответить. Лариса Белоконь подтверждает информацию, что из редакции «пропали» принтер, дорогая типографская техника (ризограф), а также два компьютера.
«Я прошу журналистское сообщество помочь нам. Я не прошу защиты, помогите разобраться», - обращается к коллегам Белоконь.
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