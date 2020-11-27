«Вперед». Уволенная главред газеты в Батайске оставила издание в долговой яме

«Непонятно, кто эти люди и почему так много у них совмещенных должностей. Я не могла представить что cейчас может так жить СМИ. При этом, в штате всего два профессиональных журналиста. Два корректора, два завхоза... Екатерина Авакова совмещала три должности - главного бухгалтера, контрактного управляющего и начальника управляющего кадров. По закону как можно совмещать три должности?», - спрашивает новый директор издания Лариса Белоконь.