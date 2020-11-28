Коронавирус обновил рекорд по погибшим в Ростовской области

На этот раз коронавирус унес жизни 11 женщин в возрасте от 44 до 86 лет и 12 мужчин от 50 до 83 лет. У всех погибших пациентов были хронические заболевания различных систем. Всего, по официальным данным, жертвами коронавируса в регионе стали 1296 пациентов. Смертность от инфекции на 28 ноября достигла 3,29%. По статистике, каждый 30-й случай заболевания заканчивается летально.