Коронавирус обновил рекорд по погибшим в Ростовской области

Posted 28 ноября 2020, 08:09
Published 28 ноября 2020, 08:09
Modified 1 октября, 14:12
Updated 1 октября, 14:12
На этот раз коронавирус унес жизни 11 женщин в возрасте от 44 до 86 лет и 12 мужчин от 50 до 83 лет. У всех погибших пациентов были хронические заболевания различных систем. Всего, по официальным данным, жертвами коронавируса в регионе стали 1296 пациентов. Смертность от инфекции на 28 ноября достигла 3,29%. По статистике, каждый 30-й случай заболевания заканчивается летально.
За время пандемии в Ростовской области было зарегистрировано 39343 инфицированных COVID-19. Выздороветь успели уже 31915 человек или более 81% пациентов.
Активными больными считаются в настоящее время 6132 человека, из них 2021 пациенту потребовалась госпитализация. К аппаратам ИВЛ подключены 165 человек
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