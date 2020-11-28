Пережившее битву за Ростов здание снесут на Станиславского

Он добавил, что на стене здания можно до сих пор разглядеть следы от пуль. «Здание чудом пережило несколько битв за Ростов во время Великой Отечественной. В том числе битву за центр города в 1942 году. Тогда за неделю боев от 120 тысяч наших солдат осталось 18 тысяч бойцов. Дом Науменко стал молчаливым свидетелем этой бойне. Соседние кварталы оказались разрушены полностью», — написал краевед.