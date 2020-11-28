Пережившее битву за Ростов здание снесут на Станиславского

Posted 27 ноября 2020, 21:08
Published 27 ноября 2020, 21:08
Modified 1 октября, 15:14
Updated 1 октября, 15:14
Аукцион на демонтаж «Дома Науменко» на улице Станиславского, 39 выиграло ООО «Динамик-Групп». Сумма контракта составила 1,8 миллиона рублей. Эта же компания снесет «Жилой дом Алексея Кирбитова», который находится на улице Ульяновская, 8.
По словам краеведа Геннадия Крольмана, в Ростовской области немало говорят о войне и о сохранении памяти, тратят миллиарды на новые музеи «И одновременно с этим будут сносить дом, который является памятником войне гораздо большим, чем даже стела на Театральной площади», — посетовал Крольман.
Он добавил, что на стене здания можно до сих пор разглядеть следы от пуль. «Здание чудом пережило несколько битв за Ростов во время Великой Отечественной. В том числе битву за центр города в 1942 году. Тогда за неделю боев от 120 тысяч наших солдат осталось 18 тысяч бойцов. Дом Науменко стал молчаливым свидетелем этой бойне. Соседние кварталы оказались разрушены полностью», — написал краевед.
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