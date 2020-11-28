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Posted 28 ноября 2020, 14:59

Published 28 ноября 2020, 14:59

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

Стало известно, кого не пустят на матч «Ростов» — «Динамо»

28 ноября 2020, 14:59
Футбольные фанаты с высокой температурой не смогут побывать на футбольном матче между командами «Ростов» и «Динамо», сообщается на сайте клуба.

Болельщикам напомнили, что вход на стадион «Ростов-Арена» разрешен только в маске и перчатках. На входе будут проверять температуру.

«Не пустят на арену фанатов, у которых температура тела будет выше 37,1 градуса. Следует также соблюдать социальную дистанцию», — говорится в объявлении.

Матча пройдет в рамках чемпионата России и начнется в 19.00 мск. В турнирной таблице московский клуб опережает ростовчан.

Букмекеры высказались о том, что верят в победу «Динамо».

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