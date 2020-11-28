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Posted 28 ноября 2020, 19:32

Published 28 ноября 2020, 19:32

Modified 24 декабря 2024, 18:24

Updated 24 декабря 2024, 18:24

Валерий Карпин пожаловался на отсутствие стабильности в ФК «Ростов»

28 ноября 2020, 19:32
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин пожаловался, что в команде нет стабильности, говорится на сайте клуба.

Карпин признался, что не думает о турнирной таблице чемпионата России. По его словам, необходимо отрабатывать на поле то, что делали на тренировках.

«Каждый матч у нас по несколько человек не могут принять участие по разным причинам. У нас не получается сыграть несколько игр одним и тем же составом подряд», — заявил Карпин.

Напомним, что в субботу «Ростов» одержал победу над «Динамо» со счетом 4:1. Три гола забил Дмитрий Полоз.

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