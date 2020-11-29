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Posted 29 ноября 2020, 16:55

Published 29 ноября 2020, 16:55

Modified 1 октября, 13:32

Updated 1 октября, 13:32

Насмерть сбили в Ростове пешехода на проспекте Стачки

29 ноября 2020, 16:55
В Ростове-на-Дону под колесами автомобиля погиб еще один пешеход, перебегавший дорогу в неположенном месте, говорится в сообщении регионального УГИБДД.

Авария произошла в воскресенье, 29 ноября, в 17.30 на проспекте Стачки. По предварительной информации, 24-летний легкового автомобиля Mercedes сбил 40-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Мужчина скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов проверяют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ассовое ДТП стало причиной многокилометровой пробки на М-4 под Ростовом.

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