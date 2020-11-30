Глава Роспотребнадзора Ростовской области рекомендовал сохранить очную форму обучения

По словам Ковалева, случаи заражения учащихся и педагогов имеют место, но они не превышают 1% от общего количества групп и классов. Что касается вузов, то в настоящее время на удаленном обучении находятся пять высших учебных заведений области, семь используют смешанный очно-дистанционный способ обучения.