Глава Роспотребнадзора Ростовской области рекомендовал сохранить очную форму обучения

Posted 30 ноября 2020, 11:57
Published 30 ноября 2020, 11:57
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
«Сейчас в регионе на дистанционное обучение временно переведено только 20 из 22 тысяч классов в школах всех муниципальных образований региона. Убежден, что очную форму обучения необходимо сохранять», — рассказал Ковалев.
По словам Ковалева, случаи заражения учащихся и педагогов имеют место, но они не превышают 1% от общего количества групп и классов. Что касается вузов, то в настоящее время на удаленном обучении находятся пять высших учебных заведений области, семь используют смешанный очно-дистанционный способ обучения.
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