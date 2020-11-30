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Posted 30 ноября 2020, 11:57

Published 30 ноября 2020, 11:57

Modified 18 сентября 2022, 11:07

Updated 18 сентября 2022, 11:07

Глава Роспотребнадзора Ростовской области рекомендовал сохранить очную форму обучения

Глава Роспотребнадзора Ростовской области рекомендовал сохранить очную форму обучения

30 ноября 2020, 11:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев не видит необходимости в переходе на дистанционное обучение, свое мнение он выразил на прошедшем 30 ноября круглом столе.

«Сейчас в регионе на дистанционное обучение временно переведено только 20 из 22 тысяч классов в школах всех муниципальных образований региона. Убежден, что очную форму обучения необходимо сохранять», — рассказал Ковалев.

По словам Ковалева, случаи заражения учащихся и педагогов имеют место, но они не превышают 1% от общего количества групп и классов. Что касается вузов, то в настоящее время на удаленном обучении находятся пять высших учебных заведений области, семь используют смешанный очно-дистанционный способ обучения.

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