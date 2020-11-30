Власти Ростова решили продать компанию, закатавшую в асфальт рельсы на Станиславского

Posted 30 ноября 2020, 09:15
Published 30 ноября 2020, 09:15
Modified 24 декабря 2024, 18:26
Updated 24 декабря 2024, 18:26
Начальная стоимость актива была установлена на уровне 1,8 миллиона рублей, что составляет всего лишь десятую часть от величины уставного капитала организации.
Ранее имущество ОАО «ДРСУ» — земельный участок площадью пять гектаров, здания, техника, база отдыха на левом берегу реки Дон — было распродано за 290 миллионов рублей. При этом размер уставного капитала не изменился, что вызвало недоумение со стороны депутатов городской Думы.
Напомним, что в октябре 2019 года межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 потребовала признать банкротом ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление». В настоящее время на предприятии открыто конкурсное производство. В отношении экс-директора ДРСУ Александра Ражина было возбуждено уголовное дело по подозрению в невыплате зарплаты работникам на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.
Компания неоднократно становилась подрядчиком администрации города по ремонту городских улиц, в том числе и реконструкции Станиславского к ЧМ-2018. При этом проведенная проверка выявила множество недочетов. Например, после реконструкции на улице Станиславского рельсы оказались закатаны в асфальт. При тестировании трамвая он съехал на дорогу.