Власти Ростова решили продать компанию, закатавшую в асфальт рельсы на Станиславского

Компания неоднократно становилась подрядчиком администрации города по ремонту городских улиц, в том числе и реконструкции Станиславского к ЧМ-2018. При этом проведенная проверка выявила множество недочетов. Например, после реконструкции на улице Станиславского рельсы оказались закатаны в асфальт. При тестировании трамвая он съехал на дорогу.