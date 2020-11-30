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Posted 30 ноября 2020, 09:15

Published 30 ноября 2020, 09:15

Modified 24 декабря 2024, 18:26

Updated 24 декабря 2024, 18:26

Власти Ростова решили продать компанию, закатавшую в асфальт рельсы на Станиславского

30 ноября 2020, 09:15
В Ростове-на-Дону на торги было выставлено ОАО «ДРСУ», принадлежащее городскому департаменту имущественных отношений, следует из документов, опубликованных на сайте горадминистрации.

Начальная стоимость актива была установлена на уровне 1,8 миллиона рублей, что составляет всего лишь десятую часть от величины уставного капитала организации.

Ранее имущество ОАО «ДРСУ» — земельный участок площадью пять гектаров, здания, техника, база отдыха на левом берегу реки Дон — было распродано за 290 миллионов рублей. При этом размер уставного капитала не изменился, что вызвало недоумение со стороны депутатов городской Думы.

Напомним, что в октябре 2019 года межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 потребовала признать банкротом ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление». В настоящее время на предприятии открыто конкурсное производство. В отношении экс-директора ДРСУ Александра Ражина было возбуждено уголовное дело по подозрению в невыплате зарплаты работникам на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.

Компания неоднократно становилась подрядчиком администрации города по ремонту городских улиц, в том числе и реконструкции Станиславского к ЧМ-2018. При этом проведенная проверка выявила множество недочетов. Например, после реконструкции на улице Станиславского рельсы оказались закатаны в асфальт. При тестировании трамвая он съехал на дорогу.

#Экономика#Новости
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