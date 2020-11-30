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Posted 30 ноября 2020, 14:00

Published 30 ноября 2020, 14:00

Modified 1 октября, 14:05

Updated 1 октября, 14:05

Власти Ростова решили сэкономить на украшении города к Новому году из-за коронавируса

30 ноября 2020, 14:00
Администрация Ростова-на-Дону решила в 2020 году отказаться от затрат на одноразовые элементы праздничного оформления города к Новому году, сообщил в ходе пресс-конференции начальник городского управления наружной рекламы Артем Гусельников.

Речь идет о праздничных флагах и поздравительных баннерах. Кроме того, Артем Гусельников уточнил, что город к Новому году решено было украсить фигурами, которые закупались в другие годы. «Эти элементы распределили по всем районам города. Украшения не будут сосредоточены только в центре», — пояснил он.

При этом в Ростове уже во вторник, 1 декабря, начнут устанавливать украшать девять елок.

Сэкономить на украшениях для города было решено из-за отмены праздничных гуляний и всех массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса.

Известно также, что все световые элементы должны установить и подключить к 15 декабря, однако в городской администрации отметили, что, скорее всего, уже к 10 декабря город будет украшен.

Ранее сообщалось, что в Ростове к Новому году впервые запустят праздничный трамвай.

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