Власти Ростова решили сэкономить на украшении города к Новому году из-за коронавируса

Речь идет о праздничных флагах и поздравительных баннерах. Кроме того, Артем Гусельников уточнил, что город к Новому году решено было украсить фигурами, которые закупались в другие годы. «Эти элементы распределили по всем районам города. Украшения не будут сосредоточены только в центре», — пояснил он.