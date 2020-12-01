Плату за техническое обслуживание домов повысили в Ростове

Posted 1 декабря 2020, 06:59
Published 1 декабря 2020, 06:59
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
В последний раз изменения вносили 12 лет назад. Теперь для жителей домов, в которых есть мусоропроводы и лифты, стоимость услуги выросла с 16 до 20,7 рубля за квадратный метр.
В домах, где нет мусоропроводов, придется платить 15,4 рубля. При отсутствии лифтов стоимость составит 18 рублей. Если в доме нет канализации, то плата составит 9,8 рубля за квадратный метр.
Новые решения касаются муниципального жилья и домов, в которых жильцы не стали устанавливать плату самостоятельно. Решение о повышении платы было принято еще в октябре.
Ранее появилась информация, что на оплату коммуналки жители Ростова в 2025 году будут тратить 3,9% бюджета семьи.