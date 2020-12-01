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Posted 1 декабря 2020, 10:14

Published 1 декабря 2020, 10:14

Modified 1 октября, 15:02

Updated 1 октября, 15:02

Работу общественного транспорта продлят в новогоднюю ночь в Ростове

1 декабря 2020, 10:14
В новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону продлят работу общественного транспорта, сообщили в городской администрации.

Для удобства горожан трамваи и автобусы в новогоднюю ночь будут ходить до трех часов ночи. «Время работы общественного транспорта в новогоднюю ночь будет продлено до 03:00», — сказано в сообщении.

В случае, если Большая Садовая будет перекрыта, общественный транспорт пустят по улице Московской.

Кроме того, в Ростове-на-Дону в преддверии Нового года запустят необычный трамвай. Вагон будет украшен в соответствии с новогодней тематикой, жителей города в нем будут встречать сказочные персонажи.

#Общество#Новости
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