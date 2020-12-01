Сделать выходным 31 декабря попросил депутат гордумы Ростова

«Просим вас рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря на иной выходной день», — написал Пятибратов и попросил обратить внимание на опыт других российских регионов, которые самостоятельно перенесли рабочий день с кануна Нового года на другой выходной. В частности, так поступила Белгородская область.