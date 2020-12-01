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Posted 1 декабря 2020, 09:36

Published 1 декабря 2020, 09:36

Modified 1 октября, 15:02

Updated 1 октября, 15:02

Сделать выходным 31 декабря попросил депутат гордумы Ростова

1 декабря 2020, 09:36
Депутат городской думы Ростова-на-Дону от ЛДПР Петр Пятибратов попросил сделать выходным днем 31 декабря, сообщил Telegram-канал «Ростов № 1».

Соответствующее письмо депутат направил губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

«Просим вас рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря на иной выходной день», — написал Пятибратов и попросил обратить внимание на опыт других российских регионов, которые самостоятельно перенесли рабочий день с кануна Нового года на другой выходной. В частности, так поступила Белгородская область.

Ранее жителям Ростова рассказали, как пройдут новогодние утренники в детсадах и школах.

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