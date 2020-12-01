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Posted 1 декабря 2020, 07:16

Published 1 декабря 2020, 07:16

Modified 18 сентября 2022, 11:07

Updated 18 сентября 2022, 11:07

Синоптики рассказали, ждать ли в Ростовской области снег в декабре

Синоптики рассказали, ждать ли в Ростовской области снег в декабре

1 декабря 2020, 07:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Выпадет ли Ростовской области снег в декабре, рассказали синоптики.

Согласно прогнозу погоды на декабрь, в регионе в первый месяц зимы ожидаются резкие перепады от плюсовой температуры воздуха до сильных морозов.

В первую неделю зимы значительных изменений погоды не ожидается, воздух днем будет прогреваться до +7 С, серьезных заморозков не прогнозируют. В начале месяца возможен кратковременный дождь.

Снег в Ростовской области выпадет не раньше середины декабря и то только по северу региона. Также в северных районах области ожидаются сильные морозы.

Ранее синоптики рассказали ростовчанам о погоде в начале декабря.

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