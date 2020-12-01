Синоптики рассказали, ждать ли в Ростовской области снег в декабре

Posted 1 декабря 2020, 07:16
Published 1 декабря 2020, 07:16
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
Согласно прогнозу погоды на декабрь, в регионе в первый месяц зимы ожидаются резкие перепады от плюсовой температуры воздуха до сильных морозов.
В первую неделю зимы значительных изменений погоды не ожидается, воздух днем будет прогреваться до +7 С, серьезных заморозков не прогнозируют. В начале месяца возможен кратковременный дождь.
Снег в Ростовской области выпадет не раньше середины декабря и то только по северу региона. Также в северных районах области ожидаются сильные морозы.