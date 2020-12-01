Спортсмены из Ростовской области «напрыгали» на батуте семь медалей Чемпионата России

Спортсмены из Ростовской области привезли домой из Сочи, где проходил Чемпионат России по прыжкам на батуте, семь медалей, говорится в сообщении регионального правительства.

На соревнованиях регион представляли 11 спортсменов в различных дисциплинах. По итогам турнира жительницы Таганрога Вероника Тугарина и Ирина Ларионова завоевали золотые медали в синхронных прыжках. Таким образом, девушки получили звание чемпионок России. Еще две таганроженки, Ксения Долженко и Татьяна Погромская, завоевали бронзу. Среди мужских пар серебро завоевал Виталий Кривонос, он разделил его со своим напарником из Иваново Дмитрием Зенкиным. Ростовчанка Анна Корнетская, выступающая в дисциплине индивидуальных прыжков, привезла домой бронзовую медаль. А азовчанка Екатерина Картушенко заняла третье место в прыжках на двойном минитрампе Кроме того, женская сборная дважды становилась бронзовым призером чемпионата России — в индивидуальных прыжках на батуте и прыжках на двойном минитрампе, а мужская сборная дважды остановилась в шаге от командного подиума, заняв четвертое место в турнирной таблице. Ранее ростовчанин Никита Нагорный одержал победу на международном турнире по спортивной гимнастике в Токио.