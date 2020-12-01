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Posted 1 декабря 2020, 10:48

Published 1 декабря 2020, 10:48

Modified 24 декабря 2024, 18:19

Updated 24 декабря 2024, 18:19

Спортсмены из Ростовской области «напрыгали» на батуте семь медалей Чемпионата России

1 декабря 2020, 10:48
Спортсмены из Ростовской области привезли домой из Сочи, где проходил Чемпионат России по прыжкам на батуте, семь медалей, говорится в сообщении регионального правительства.

На соревнованиях регион представляли 11 спортсменов в различных дисциплинах. По итогам турнира жительницы Таганрога Вероника Тугарина и Ирина Ларионова завоевали золотые медали в синхронных прыжках. Таким образом, девушки получили звание чемпионок России.

Еще две таганроженки, Ксения Долженко и Татьяна Погромская, завоевали бронзу. Среди мужских пар серебро завоевал Виталий Кривонос, он разделил его со своим напарником из Иваново Дмитрием Зенкиным.

Ростовчанка Анна Корнетская, выступающая в дисциплине индивидуальных прыжков, привезла домой бронзовую медаль. А азовчанка Екатерина Картушенко заняла третье место в прыжках на двойном минитрампе

Кроме того, женская сборная дважды становилась бронзовым призером чемпионата России — в индивидуальных прыжках на батуте и прыжках на двойном минитрампе, а мужская сборная дважды остановилась в шаге от командного подиума, заняв четвертое место в турнирной таблице.

Ранее ростовчанин Никита Нагорный одержал победу на международном турнире по спортивной гимнастике в Токио.

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