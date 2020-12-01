Три ростовские новости вторника о ядовитом озере, Кате Гордон и скандале с Бастой

Posted 1 декабря 2020, 16:38
Published 1 декабря 2020, 16:38
Modified 1 октября, 15:37
Updated 1 октября, 15:37
Озеро безнадеги
В озере Атаманское в Каменском районе Ростовской области экологи выявили экстремально высокое содержание тяжелых металлов. Загрязнение озера произошло из-за деятельности нескольких предприятий текстильной и химической промышленности, которые сбрасывали сточные воды.
Тяжелые металлы накапливались на дне, а потом поднялись на поверхность озера. Содержание тяжелых металлов выявили и в растениях и в почве у водоема.
Состояние Атаманского озера может грозить экологической катастрофой и загрязнению реки Дон.
Бедовая медицина
Гордон дала эксклюзивное интервью RostovGazeta, в котором сообщила, что как бы власти не пытались скрывать факты, они есть, а из региона ей поступает огромное количество писем.
Правозащитница отметила, что жители Ростовской области в отчаянии из-за огромного количества смертей, высокой младенческой смертности. Люди пишут о фактах врачебных ошибок. «И это самые сложные дела. Они зависят от экспертизы, и редко эксперт-врач покажет на своего коллегу, на другого врача», — сообщает Екатерина Гордон.
По словам блогера, в регионе еще имеются люди, готовые собрать надежную команду и «разобрать завалы в здравоохранении, которые формировались годами». «Надо полностью обновлять всю эту иерархию. И пресса должна занимать гражданскую позицию, биться за народ», — подчеркнула правозащитница.
Питерские грабли
Концерты Василия Вакуленко состоялись в Питере на выходных, 27 и 28 ноября, их посетили несколько тысяч человек. При этом очевидцы писали в соцсетях, что организаторы не следили за соблюдением социальной дистанции и масочного режима.
В результате Роспотребнадзор выдал предписание о временном закрытии Ледового дворца и передал документы в суд.
Попова заявила, что эти факты были подтверждены в рамках эпидемиологического расследования. Деятельность Ледового дворца была приостановлена.
Позицию ведомства поддержал премьер Михаил Мишустин.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]