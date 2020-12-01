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Posted 1 декабря 2020, 16:38

Published 1 декабря 2020, 16:38

Modified 1 октября, 15:37

Updated 1 октября, 15:37

Три ростовские новости вторника о ядовитом озере, Кате Гордон и скандале с Бастой

1 декабря 2020, 16:38
В Ростовской области нашли ядовитое озеро, правозащитник Катя Гордон назвала ситуацию в здравоохранении бедовой, а ростовчанин Баста устроил концерт в Санкт-Петербурге, из-за которого закрыли Ледовый дворец. Все самое важное за вторник в обзоре RostovGazeta.

Озеро безнадеги

В озере Атаманское в Каменском районе Ростовской области экологи выявили экстремально высокое содержание тяжелых металлов. Загрязнение озера произошло из-за деятельности нескольких предприятий текстильной и химической промышленности, которые сбрасывали сточные воды.

Тяжелые металлы накапливались на дне, а потом поднялись на поверхность озера. Содержание тяжелых металлов выявили и в растениях и в почве у водоема.

Состояние Атаманского озера может грозить экологической катастрофой и загрязнению реки Дон.

Бедовая медицина

Гордон дала эксклюзивное интервью RostovGazeta, в котором сообщила, что как бы власти не пытались скрывать факты, они есть, а из региона ей поступает огромное количество писем.

Правозащитница отметила, что жители Ростовской области в отчаянии из-за огромного количества смертей, высокой младенческой смертности. Люди пишут о фактах врачебных ошибок. «И это самые сложные дела. Они зависят от экспертизы, и редко эксперт-врач покажет на своего коллегу, на другого врача», — сообщает Екатерина Гордон.

По словам блогера, в регионе еще имеются люди, готовые собрать надежную команду и «разобрать завалы в здравоохранении, которые формировались годами». «Надо полностью обновлять всю эту иерархию. И пресса должна занимать гражданскую позицию, биться за народ», — подчеркнула правозащитница.

Питерские грабли

Концерт ростовского рэпера Басты в Санкт-Петербурге обернулся скандалом, был закрыт Ледовый дворец.

Концерты Василия Вакуленко состоялись в Питере на выходных, 27 и 28 ноября, их посетили несколько тысяч человек. При этом очевидцы писали в соцсетях, что организаторы не следили за соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

В результате Роспотребнадзор выдал предписание о временном закрытии Ледового дворца и передал документы в суд.

Попова заявила, что эти факты были подтверждены в рамках эпидемиологического расследования. Деятельность Ледового дворца была приостановлена.

Позицию ведомства поддержал премьер Михаил Мишустин.

Ранее в Ростове организатора концерта Басты оштрафовали на 200 тысяч рублей.

#Общество#Новости
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