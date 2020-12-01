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Posted 1 декабря 2020, 08:37

Published 1 декабря 2020, 08:37

Modified 18 сентября 2022, 11:07

Updated 18 сентября 2022, 11:07

Участковый в Ростовской области нечаянно прострелил себе ногу

Участковый в Ростовской области нечаянно прострелил себе ногу

1 декабря 2020, 08:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Семикаракорске Ростовской области участковый районного ОМВД нечаянно прострелил себе ногу, сообщил Telegram-канал «Ростов № 1».

Инцидент произошел 27 ноября, но известно о нем стало только сейчас. «Участковый ОМВД района лейтенант Артем Исаков неизвестно, что делал со своим служебным ПМ, но в итоге он прострелил себе ступню правой ноги», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по факту произошедшего начали служебную проверку.

Ранее в Омске женщина прострелила себе голову во время селфи, она хотела сделать эффектное фото, но вместо того, чтобы коснуться экрана телефона, нажала на спусковой крючок.

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