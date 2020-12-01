Участковый в Ростовской области нечаянно прострелил себе ногу

Инцидент произошел 27 ноября, но известно о нем стало только сейчас. «Участковый ОМВД района лейтенант Артем Исаков неизвестно, что делал со своим служебным ПМ, но в итоге он прострелил себе ступню правой ноги», — сказано в сообщении.