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Posted 1 декабря 2020, 12:42

Published 1 декабря 2020, 12:42

Modified 18 сентября 2022, 11:07

Updated 18 сентября 2022, 11:07

Власти объяснили причину задержек выплат семьям с детьми в Ростовской области

Власти объяснили причину задержек выплат семьям с детьми в Ростовской области

1 декабря 2020, 12:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области не смогли точно рассчитать количество получателей выплат семьям с детьми от трех до семи лет, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Жители региона начали жаловаться, что им не поступают деньги. Оказалось, что при принятии решения о перечислении денег брали прогнозные величины из-за отсутствия достоверной базы данных по потенциальным получателям.

«Из-за этого с недостатком финансирования столкнулись многие регионы. Дополнительные средства выделены из резервного фонда правительства России», — уточнили в пресс-службе.

Уже подписано соответствующее постановление с Минтруда России. Семьи должны получить деньги до 10 декабря.

Известно, что выплатят деньги сразу за ноябрь и декабрь.

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