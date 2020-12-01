Власти объяснили причину задержек выплат семьям с детьми в Ростовской области

Posted 1 декабря 2020, 12:42
Published 1 декабря 2020, 12:42
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
Жители региона начали жаловаться, что им не поступают деньги. Оказалось, что при принятии решения о перечислении денег брали прогнозные величины из-за отсутствия достоверной базы данных по потенциальным получателям.
«Из-за этого с недостатком финансирования столкнулись многие регионы. Дополнительные средства выделены из резервного фонда правительства России», — уточнили в пресс-службе.
Уже подписано соответствующее постановление с Минтруда России. Семьи должны получить деньги до 10 декабря.