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Posted 1 декабря 2020, 06:25

Published 1 декабря 2020, 06:25

Modified 24 декабря 2024, 18:24

Updated 24 декабря 2024, 18:24

Житель Волгодонска «заминировал» собственный подъезд

1 декабря 2020, 06:25
Полицейские задержали жителя Волгодонска, который заявил о бомбе в собственном подъезде, сообщили в УМВД по Ростовской области.

В единую диспетчерскую службу позвонил мужчина и заявил, что заминировал подъезд дома, в котором живет. «Прибывшие специалисты обследовали территорию, но опасных предметов не нашли. После этого задержали 41-летнего звонившего», — сказано в сообщении.

В отделе выяснили, что во время звонка он был пьян. По факту случившегося завели уголовное дело.

Максимальное наказание составляет три года принудительных работ. Ранее спецслужбы начали розыск «заминировавшего» самолет в небе над Ростовом.

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