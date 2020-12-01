Житель Волгодонска «заминировал» собственный подъезд

Posted 1 декабря 2020, 06:25
Published 1 декабря 2020, 06:25
Modified 24 декабря 2024, 18:24
Updated 24 декабря 2024, 18:24
В единую диспетчерскую службу позвонил мужчина и заявил, что заминировал подъезд дома, в котором живет. «Прибывшие специалисты обследовали территорию, но опасных предметов не нашли. После этого задержали 41-летнего звонившего», — сказано в сообщении.
В отделе выяснили, что во время звонка он был пьян. По факту случившегося завели уголовное дело.
Максимальное наказание составляет три года принудительных работ. Ранее спецслужбы начали розыск «заминировавшего» самолет в небе над Ростовом.