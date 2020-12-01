Житель Волгодонска «заминировал» собственный подъезд

В единую диспетчерскую службу позвонил мужчина и заявил, что заминировал подъезд дома, в котором живет. «Прибывшие специалисты обследовали территорию, но опасных предметов не нашли. После этого задержали 41-летнего звонившего», — сказано в сообщении.