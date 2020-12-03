О гололеде на дорогах предупредили жителей Ростова

Posted 3 декабря 2020, 07:38
Published 3 декабря 2020, 07:38
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
«По информации Ростовского Гидрометцентра ночью и в течение суток 3 декабря 2020 года в Ростове-на-Дону на дорогах ожидается гололедица», — сказано в сообщении.
Кроме того, в четверг днем в городе возможен мокрый снег, а вечером ледяной дождь. Также весь день будет дуть сильный восточный ветер с порывами до 11-14 метров в секунду.
Водителей просят не выезжать без острой необходимости и соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам рекомендуют также не покидать дома без особой нужды, а если надо идти, то соблюдать осторожность.