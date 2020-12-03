Продлить работу общепита и открыть фуд-корты в ТЦ могут в Ростовской области

Напомним, что на 3 декабря в Ростовской области выявили 41013 случаев коронавируса. Активными больными в настоящее время считаются 6289 жителей области. Из них в стационары были госпитализированы 2157 человек, к аппаратам ИВЛ подключили 187 человек. Скончались от коронавируса уже 1403 жителя области.