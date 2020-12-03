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Posted 3 декабря 2020, 14:50

Published 3 декабря 2020, 14:50

Modified 11 сентября 2022, 15:31

Updated 11 сентября 2022, 15:31

Продлить работу общепита и открыть фуд-корты в ТЦ могут в Ростовской области

Продлить работу общепита и открыть фуд-корты в ТЦ могут в Ростовской области

3 декабря 2020, 14:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова обратилась к губернатору Василию Голубеву с предложением продлить работу заведений общественного питания и открыть фуд-корты в торговых центрах, это произошло в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу.

Теларова обратилась к главе региона с предложением продлить режим работы для предприятий общественного питания до 23.00 с обеспечением закрытия заведения до 00:00 и возобновить в полном объеме работу фуд-кортов.

Кроме того, она предложила изменить режим работы крупных торговых центров, в некоторых — до круглосуточного, для того, чтобы снизить концентрацию посетителей в период подготовки к новогодним праздникам.

При этом Василий Голубев отметил, что эти послабления возможны, но только при неукоснительном соблюдении санитарных правил.

Напомним, что на 3 декабря в Ростовской области выявили 41013 случаев коронавируса. Активными больными в настоящее время считаются 6289 жителей области. Из них в стационары были госпитализированы 2157 человек, к аппаратам ИВЛ подключили 187 человек. Скончались от коронавируса уже 1403 жителя области.

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#Анна Петрова#Общество#Новости
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