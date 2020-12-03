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Posted 3 декабря 2020, 13:56

Published 3 декабря 2020, 13:56

Modified 1 октября, 14:47

Updated 1 октября, 14:47

Жителям Ростова не стали запрещать пускать фейерверки в новогоднюю ночь

3 декабря 2020, 13:56
В Ростове-на-Дону запрет на запуск фейерверков в новогоднюю ночь не касается обычных жителей, сообщили в пресс-центре по информированию населения о коронавирусе.

Напомним, что с 1 декабря в Ростовской области ввели запрет на проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных мероприятий с 22.00 до 07.00 мск. Однако этот запрет касается представителей бизнеса.

«Вновь введенное ограничение применимо только к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (то есть нельзя использовать пиротехнику в профессиональной деятельности)», — отметили в пресс-центре.

Как сообщалось ранее, в Ростове запланировано около 250 новогодних мероприятий, но большая часть из них пройдет в режиме онлайн.

#Общество#Новости
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