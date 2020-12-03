Жителям Ростова не стали запрещать пускать фейерверки в новогоднюю ночь

Posted 3 декабря 2020, 13:56
Published 3 декабря 2020, 13:56
Modified 1 октября, 14:47
Updated 1 октября, 14:47
Напомним, что с 1 декабря в Ростовской области ввели запрет на проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных мероприятий с 22.00 до 07.00 мск. Однако этот запрет касается представителей бизнеса.
«Вновь введенное ограничение применимо только к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (то есть нельзя использовать пиротехнику в профессиональной деятельности)», — отметили в пресс-центре.
Как сообщалось ранее, в Ростове запланировано около 250 новогодних мероприятий, но большая часть из них пройдет в режиме онлайн.
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