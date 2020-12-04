Покупка венков на могилу и других ритуальных товаров в Москве

Многое что зависит от того, какие похороны предпочитают устраивать родственники для умершего близкого человека. Это должны знать и друзья, которые пожелают купить венок. Существует разница между траурными атрибутами, используемыми для погребения или кремации. В первом случае нет никаких ограничений. А вот при кремации должен быть один или несколько венков маленького размера, чтобы их можно было прикрепить к крышке гроба. Желательно, чтобы это были живые цветы.