Работать круглосуточно рекомендовали власти Ростова магазинам

Posted 4 декабря 2020, 11:44
Published 4 декабря 2020, 11:44
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
В городе с приближением Нового года оживилась торговля. Из-за этого глава администрации Ростова Алексей Логвиненко обратился к руководителям магазинов.
По его словам, массовый шопинг может привести к очередям, из-за чего есть риск массового заболевания коронавирусом. Руководителей попросили не впускать большое количество покупателей.
Утром и вечером руководителям рекомендуют обеспечить работу всех касс. Также их попросили рассмотреть возможность увеличения времени работы или перехода на круглосуточный режим.