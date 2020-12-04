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Posted 4 декабря 2020, 11:44

Published 4 декабря 2020, 11:44

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

Работать круглосуточно рекомендовали власти Ростова магазинам

Работать круглосуточно рекомендовали власти Ростова магазинам

4 декабря 2020, 11:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Магазины в Ростове-на-Дону попросили увеличить время работы перед новогодними праздниками, сообщили в городской администрации.

В городе с приближением Нового года оживилась торговля. Из-за этого глава администрации Ростова Алексей Логвиненко обратился к руководителям магазинов.

По его словам, массовый шопинг может привести к очередям, из-за чего есть риск массового заболевания коронавирусом. Руководителей попросили не впускать большое количество покупателей.

Утром и вечером руководителям рекомендуют обеспечить работу всех касс. Также их попросили рассмотреть возможность увеличения времени работы или перехода на круглосуточный режим.

Ранее пострадавшие от коронавируса города определили в Ростовской области.

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