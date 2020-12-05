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Posted 5 декабря 2020, 09:55

Published 5 декабря 2020, 09:55

Modified 24 декабря 2024, 18:23

Updated 24 декабря 2024, 18:23

Два человека погибли в перевернувшихся машинах в Ростовской области

5 декабря 2020, 09:55
В Ростовской области за ночь перевернулись два автомобиля, погибли оба водителя, проинформировали в областном УГИБДД.

Первая автоавария произошла в час ночи в Мясниковском районе. На дороге Ростов — Новошахтинск — подъезд к СНТ «Жигули» водитель «Лады Приора» не справился с управлением.

«Машина съехала с дороги и перевернулась. От полученных травм скончался 37-летний водитель», — заявили в управлении.

Второе ДТП случилось в 5 утра в Мартыновском районе. На дороге Головное — Южный — Большая Мартыновка опрокинулся Hyundai Sonata. На месте происшествия погиб 35-летний водитель.

Сейчас по фактам аварий проводятся проверки. Ранее Chevrolet Cruze перевернулся и врезался в рекламную стелу в Таганроге.

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