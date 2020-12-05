Два человека погибли в перевернувшихся машинах в Ростовской области

Posted 5 декабря 2020, 09:55
Published 5 декабря 2020, 09:55
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
Первая автоавария произошла в час ночи в Мясниковском районе. На дороге Ростов — Новошахтинск — подъезд к СНТ «Жигули» водитель «Лады Приора» не справился с управлением.
«Машина съехала с дороги и перевернулась. От полученных травм скончался 37-летний водитель», — заявили в управлении.
Второе ДТП случилось в 5 утра в Мартыновском районе. На дороге Головное — Южный — Большая Мартыновка опрокинулся Hyundai Sonata. На месте происшествия погиб 35-летний водитель.
Сейчас по фактам аварий проводятся проверки. Ранее Chevrolet Cruze перевернулся и врезался в рекламную стелу в Таганроге.