Больше 1,1 млн рублей потратят на губернаторские букеты власти Ростовской области

В 2019 году аналогичный контракт был заключен с предпринимателем из Ростова-на-Дону Аллой Рожновой. Сумма контракта также составила более 1,16 миллиона рублей. Его действие было завершено в апреле 2020 года. По информации в системе СПАРК, основным видом деятельности предпринимателя является розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах. Бизнесвумен является основным поставщиком цветов для чиновников.