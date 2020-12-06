Больше 1,1 млн рублей потратят на губернаторские букеты власти Ростовской области

Posted 6 декабря 2020, 11:46
Published 6 декабря 2020, 11:46
Modified 1 октября, 14:18
Updated 1 октября, 14:18
В частности власти намерены потратить 1,16 миллиона рублей на закупку живых цветов для губернаторских букетов. По условиям контракта поставщику предстоит поставить 106 композиций из живых цветов не дороже, чем 1985 рублей за единицу, а также 200 букетов двух видов. Стоимость букетов не должна превышать 5100 рублей и 3870 рублей за единицу.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 11 декабря, победителя выберут 15 декабря. Поставлять товар победителю предстоит в течении 2021 года.
В 2019 году аналогичный контракт был заключен с предпринимателем из Ростова-на-Дону Аллой Рожновой. Сумма контракта также составила более 1,16 миллиона рублей. Его действие было завершено в апреле 2020 года. По информации в системе СПАРК, основным видом деятельности предпринимателя является розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах. Бизнесвумен является основным поставщиком цветов для чиновников.