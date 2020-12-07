Еще одна федеральная трасса появится в Ростовской области

Posted 7 декабря 2020, 09:52
Published 7 декабря 2020, 09:52
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
В федеральную собственность передадут региональную трассу Элиста — Ремонтное. Это произойдет в 2022 году.
«Эта трасса входит в состав маршрута Элиста — Ростов-на-Дону. Она получит федеральный статус», — говорится в публикации.
Отмечается, что специалистам предстоит оценить состояние дороги и при необходимости включить в план ремонтных работ. Ранее жители хутора в Ростовской области добились отмены строительства дороги к шахте.