rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2020, 09:52

Published 7 декабря 2020, 09:52

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

Еще одна федеральная трасса появится в Ростовской области

Еще одна федеральная трасса появится в Ростовской области

7 декабря 2020, 09:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Проходящая по территории Ростовской области дорога получит новый статус и станет федеральной, сообщает Росавтодор.

В федеральную собственность передадут региональную трассу Элиста — Ремонтное. Это произойдет в 2022 году.

«Эта трасса входит в состав маршрута Элиста — Ростов-на-Дону. Она получит федеральный статус», — говорится в публикации.

Отмечается, что специалистам предстоит оценить состояние дороги и при необходимости включить в план ремонтных работ. Ранее жители хутора в Ростовской области добились отмены строительства дороги к шахте.

Материалы по теме
Перебегавшего дорогу пешехода насмерть сбили в ТаганрогеЖители хутора в Ростовской области добились отмены строительства дороги к шахтеО гололеде на дорогах предупредили жителей Ростова
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика