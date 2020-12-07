Собственников таунхауса, признанного самостроем, начали штрафовать в Ростове

Posted 7 декабря 2020, 11:25
Published 7 декабря 2020, 11:25
Modified 1 октября, 13:13
Updated 1 октября, 13:13
Дом № 8 по улице Барбарисовая признали самовольной постройкой. В августе текущего года жильцы получили уведомление о выселении, однако собственникам некуда идти, они продолжают судиться за свои права.
«Каждому собственнику (пять человек) дали штрафы по пять тысяч рублей. Это за ноябрь — это первый месяц просроченного неисполнения судебного решения. Мы собираемся подавать кассацию на решение о выселении», — говорит Лемешевская.
Ранее по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева жильцам «проблемного» таунхауса разрешили организовать обследование и обратиться в суд с пересмотром дела. Однако у жильцов нет средств на проведение повторной экспертизы. Жильцы также встречались с главой Октябрьского района, однако помочь чиновник ничем не смог.
Теперь каждый месяц собственников будут штрафовать на пять тысяч рублей за просроченное неисполнение судебного решения о выселении. Для жильцов таунхауса — это единственное жилье, переселяться им некуда. Всего здесь проживают десять человек, включая трех несовершеннолетних.
В отношении застройщика возбуждено уголовное дело. Также в полицию с заявлением обратилась Татьяна Лемешевская, она оценила причиненный моральный ущерб в 1,9 миллиона рублей (именно столько она заплатила за жилье, которое впоследствии оказалось самостроем). Кстати, таунхаус жильцы должны снести за свой счет.
Коттедж на Барбарисовой был построен в 2015 году. Застройщик возвел здание и оформил его как индивидуальное строение. Спустя год пять собственников раскупили в доме квартиры. Затем дом признали многоквартирным и в 2017 году начались суды. Сейчас на руках у приставов есть исковое заявление о выселении долевых собственников.