Собственников таунхауса, признанного самостроем, начали штрафовать в Ростове

Коттедж на Барбарисовой был построен в 2015 году. Застройщик возвел здание и оформил его как индивидуальное строение. Спустя год пять собственников раскупили в доме квартиры. Затем дом признали многоквартирным и в 2017 году начались суды. Сейчас на руках у приставов есть исковое заявление о выселении долевых собственников.