Банк «Центр-инвест» представил сервис по дистанционной оплате питания в школах

Система работает так: для школьника создают лицевой счет, пополнять его реально удаленно через сервисы банка. Речь идет о терминалах самообслуживания и интернет-банке «Центр-инвест». Кроме того, пополнить счет можно в личном кабинете на сайте компании «Аксиома». Деньги отображаются на счете в онлайн-режиме.