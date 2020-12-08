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Posted 8 декабря 2020, 12:07

Published 8 декабря 2020, 12:07

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

Банк «Центр-инвест» представил сервис по дистанционной оплате питания в школах

Банк «Центр-инвест» представил сервис по дистанционной оплате питания в школах

8 декабря 2020, 12:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Пресс-релизы
Специалисты банка «Центр-инвест» реализовали возможность удаленной оплаты питания в школах.

Так, в нескольких десятках образовательных учреждений с первого сентября начала работать система безналичной оплаты питания. В пилотном проекте приняли участие свыше 25 000 учеников.

Партнером проекта стала инновационная платформа для автоматизации учета средств в образовательных учреждениях «Аксиома». На начало текущего месяца возможность безналичной оплаты реализовали в 37 школах и лицеях Ростовской области и Адыгеи.

Дети могут расплачиваться картой в школьной столовой. Родители учеников удаленно заказывают им горячее питание через приложение «Аксиома». Также у взрослых есть возможность контролировать расходы ребенка по этой карте, а при желании устанавливать лимиты.

Система работает так: для школьника создают лицевой счет, пополнять его реально удаленно через сервисы банка. Речь идет о терминалах самообслуживания и интернет-банке «Центр-инвест». Кроме того, пополнить счет можно в личном кабинете на сайте компании «Аксиома». Деньги отображаются на счете в онлайн-режиме.

По словам куратора проекта, начальника отдела аналитики и разработки розничных продуктов банка «Центр-инвест», Анзора Тлостнакова, одним из преимуществ системы безналичной оплаты в школьных столовых является заметное снижение трудоемкости сопровождения процесса питания для школ и управлений образования. Важно, что оплата картой соответствует нынешним санитарным нормам. Школьники уже оценили яркий молодежный дизайн карт и с удовольствием ими пользуются.

Все образовательные учреждения, которые участвуют в проекте, банк «Центр-инвест» оснастил терминалами оплаты. Возле ряда школ появились дополнительные терминалы самообслуживания для удобного пополнения лицевых счетов. Персонал учебных заведений, учащихся и их родителей научили пользоваться системой.

#Общество#Пресс-релизы#Новости
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