Банк «Центр-инвест» представил сервис по дистанционной оплате питания в школах

Posted 8 декабря 2020, 12:07
Published 8 декабря 2020, 12:07
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
Так, в нескольких десятках образовательных учреждений с первого сентября начала работать система безналичной оплаты питания. В пилотном проекте приняли участие свыше 25 000 учеников.
Партнером проекта стала инновационная платформа для автоматизации учета средств в образовательных учреждениях «Аксиома». На начало текущего месяца возможность безналичной оплаты реализовали в 37 школах и лицеях Ростовской области и Адыгеи.
Дети могут расплачиваться картой в школьной столовой. Родители учеников удаленно заказывают им горячее питание через приложение «Аксиома». Также у взрослых есть возможность контролировать расходы ребенка по этой карте, а при желании устанавливать лимиты.
Система работает так: для школьника создают лицевой счет, пополнять его реально удаленно через сервисы банка. Речь идет о терминалах самообслуживания и интернет-банке «Центр-инвест». Кроме того, пополнить счет можно в личном кабинете на сайте компании «Аксиома». Деньги отображаются на счете в онлайн-режиме.
По словам куратора проекта, начальника отдела аналитики и разработки розничных продуктов банка «Центр-инвест», Анзора Тлостнакова, одним из преимуществ системы безналичной оплаты в школьных столовых является заметное снижение трудоемкости сопровождения процесса питания для школ и управлений образования. Важно, что оплата картой соответствует нынешним санитарным нормам. Школьники уже оценили яркий молодежный дизайн карт и с удовольствием ими пользуются.
Все образовательные учреждения, которые участвуют в проекте, банк «Центр-инвест» оснастил терминалами оплаты. Возле ряда школ появились дополнительные терминалы самообслуживания для удобного пополнения лицевых счетов. Персонал учебных заведений, учащихся и их родителей научили пользоваться системой.