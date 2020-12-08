В Приморье назвали причину конфликта с избиением школьницы

Уполномоченная по правам ребенка Ольга Романова, пишет iz.ru, поручила провести профилактическую работу с преподавателями и родителями школьников. В частности, необходимо провести занятие на тему буллинга, в частно режиме задействовав психолога к работе с детьми и родителями.