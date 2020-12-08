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Posted 8 декабря 2020, 10:14

Published 8 декабря 2020, 10:14

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

В Приморье назвали причину конфликта с избиением школьницы

В Приморье назвали причину конфликта с избиением школьницы

8 декабря 2020, 10:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В поселке Заводской оскорбления стали причиной конфликта между школьницами, в результате которого девочку избила ее сверстница.

Уполномоченная по правам ребенка Ольга Романова, пишет iz.ru, поручила провести профилактическую работу с преподавателями и родителями школьников. В частности, необходимо провести занятие на тему буллинга, в частно режиме задействовав психолога к работе с детьми и родителями.

Отмечается, что по итогам установления всех обстоятельств будет дана оценка действиям администрации школы по данному инциденту и воспитательной работы с учащимися в целом.

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