В Приморье назвали причину конфликта с избиением школьницы

Posted 8 декабря 2020, 10:14
Published 8 декабря 2020, 10:14
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
Уполномоченная по правам ребенка Ольга Романова, пишет iz.ru, поручила провести профилактическую работу с преподавателями и родителями школьников. В частности, необходимо провести занятие на тему буллинга, в частно режиме задействовав психолога к работе с детьми и родителями.
Отмечается, что по итогам установления всех обстоятельств будет дана оценка действиям администрации школы по данному инциденту и воспитательной работы с учащимися в целом.