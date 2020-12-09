Шесть жителей Ростовской области выиграли по миллиону рублей в лотерею

В Ростовской области в этом году более миллиона рублей в лотерею выиграли шесть местных жителей, сообщает Почта России.

Всего в отделениях почты посетители приобрели около двух миллионов лотерейных билетов. За год это количество выросло на 20%. Крупные выигрыши в размере от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей достались более 30 местным жителям. Общая же сумма выигрышей по всем билетам превысила 105 миллионов. «Миллионерами стали шесть человек. Каждый из них получил от 1 до 1,5 миллиона рублей», — сказано в сообщении. Отмечается, что спрос на билеты увеличивается перед Новым годом. Ранее жительница Таганрога отдала 75 тысяч рублей за «выигрыш» в 1,5 миллиона рублей в лотерее.