Заморозки до минус 16 градусов ожидаются в Ростовской области

Posted 10 декабря 2020, 04:53
Published 10 декабря 2020, 04:53
Modified 1 октября, 14:19
Updated 1 октября, 14:19
Утром температура может упасть до минус 10 градусов, при прояснениях — до минус 16 градусов. Днем она будет варьироваться от минус 2 до минус 7 градусов.
В этот день будет облачно и без существенных осадков. Порывы восточного ветра достигнут 14 метров в секунду.
По данным Гидрометцентра, в Ростове в этот день температура составит минус 1 градус. Скорость ветра не превысит 6 метров в секунду, осадков не ожидается.
Согласно прогнозу, в ночь на субботу может пойти снег. До этого в городе из-за сильного ветра выдуло воду из реки Дон.