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Posted 10 декабря 2020, 04:53

Published 10 декабря 2020, 04:53

Modified 1 октября, 14:19

Updated 1 октября, 14:19

Заморозки до минус 16 градусов ожидаются в Ростовской области

10 декабря 2020, 04:53
В Ростовской области в четверг утром температура воздуха опустится до отрицательных значений, предупредили в региональном УМЧС.

Утром температура может упасть до минус 10 градусов, при прояснениях — до минус 16 градусов. Днем она будет варьироваться от минус 2 до минус 7 градусов.

В этот день будет облачно и без существенных осадков. Порывы восточного ветра достигнут 14 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра, в Ростове в этот день температура составит минус 1 градус. Скорость ветра не превысит 6 метров в секунду, осадков не ожидается.

Согласно прогнозу, в ночь на субботу может пойти снег. До этого в городе из-за сильного ветра выдуло воду из реки Дон.

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