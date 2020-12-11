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Александр Максименко: У нас сильная группа на Евро

11 декабря 2020, 20:19
Фото: pixabay.com
Голкипер молодежной сборной России Александр Максименко прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата Европы-2021.

Напомним, что групповая стадия турнира пройдет с 24 по 31 марта. Подопечные Михаила Галактионова выступят в группе С, где сыграют с Данией, Исландией и Францией.

«Не знаю, как играют сборные Исландии и Дании, но думаю, что на Евро слабые команды не попадают, — приводит „Советский спорт“ слова Максименко. — Поэтому со всеми будет тяжело, но будем выходить и играть на победу в каждом матче. У нас действительно сильная команда сложилась по подбору игроков и менталитету, поэтому мы никого не боимся, будем выходить и биться с каждым соперником. Первая задача, конечно, — это выйти из группы. А дальше в полуфинал, финал и победа в нем».

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