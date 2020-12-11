Без опыта зарплаты: почему в Ростове растет безработица

Posted 11 декабря 2020, 14:49
Published 11 декабря 2020, 14:49
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
Более серьезные компании, существующие на рынке уже много лет, часто обещали «золотые горы», которые не являлись таковыми на практике погружения в работу. Какова сегодня ситуация на рынке труда в Ростове, разбирался корреспондент RostovGazeta.
Занимательная арифметика
В условиях пандемии рынок труда в Ростове серьезно деградировал. Если в 2019 году «Центр занятости населения» (ЦЗН) сообщал, что «ситуация стабильная», то нынешние цифры свидетельствуют об обратном. По данным на 1 января 2019 года, с начала года туда за трудоустройством обратились 31,9 тыс. человек. Из них было устроено 25 тыс., на временные работы направлено 5 тыс. Статус безработного получили 6 тыс. граждан. В 2020 году в службу занятости населения обратились 45,7 тыс. человек, из которых трудоустроено 10 тыс. Таким образом, к числу безработных только за 2020 год примкнули 13,8 тыс. человек. И это только те, которые обратились в Центр за помощью. Безработными признано 36 тыс. человек, а на конец отчетного периода их осталось 30,8 тыс.
По данным сайта ростовского HeadHunter, прирост резюме в Ростовской области за 11 месяцев 2020 года составил 12% в сравнении с прошлогодним показателем, а прирост вакансий 0%. По результатам последнего месяца 2020 года прирост вакансий скатился к минусовой отметке, как и прирост резюме, достигнув -3%.
Наибольшую потребность в кадрах, по оценкам ЦЗН, испытывают строительные организации, предприятия промышленности, организации торговли и общественного питания, здравоохранения, образования, предприятия транспорта и ЖКХ. На сайте ЦЗН обнаружено 453 вакансии по профессии «врач», 398 вакансий инженера, 137 вакансий воспитателя детского сада, 40 вакансий каменщика, 347 вакансий повара с заработной платой от 11 тыс. рублей. От 12 тыс. рублей предлагают водителям автобуса, трамвая и троллейбуса — 793 вакансии. Самую высокую минимальную оплату от 19 тыс. рублей обещают облицовщику-плиточнику — 108 вакансий и швеям — 157 вакансий. В объявлениях есть уточнение, что заработная плата может достигать 40 тыс. рублей.
Обленившиеся ростовчане
«Я уже три года ищу работу. Все объявления с вакансиями, куда я обращалась, это фикция. На собеседовании обещают „золотые горы“, а по факту либо нарушается КЗОТ, либо не выплачивают обещанные деньги», — сообщает специалист по рекламе, ростовчанка Ольга.
Она вспоминает, как проходила собеседование в стоматологическую клинику Ростова на должность «специалиста рекламы». В ее ежедневные обязанности входил широкий спектр заданий. Она высказала мнение, что один человек не сможет выполнить столько за рабочий день. На что ей признались, что этими заданиями сейчас занимается целый отдел из пяти сотрудников. Но руководитель решил провести оптимизацию. Сократить расходы по заработной плате на весь отдел и нанять одного «специалиста» с заработком чуть выше среднего. Да так, чтобы этот человек совмещал в своем лице и SMM-менеджера, и видеооператора, а также монтировал отснятый материал, писал тексты на сайт, удалял негативные отзывы, общался на форумах, проводил маркетинговые исследования, способствовал продвижению клиники и формированию положительного имиджа.
В другой крупной организации Ростова руководитель откровенно признался, что «его сотрудники так любят работу, что с улыбкой на лице нарушают КЗОТ», имея в виду то, что работники задерживаются допоздна на работе, нередко трудятся ночами и на выходных.
Другой ростовчанин рассказывает, как устраивался на работу в крупную организацию по продаже бытовой техники. На собеседовании ему пообещали неплохую для контент-менеджера Ростова заработную плату — фиксированный оклад 25 тыс. рублей и оформление согласно ТК РФ через три месяца после прохождения испытательного срока. Однако, поработав один день, он очень удивился внутренним распорядкам.
«В первый же день меня потребовали сдать 200 рублей на канцелярию, которой я не пользовался, потому что работаю за компьютером. Объяснили, что по 200 рублей здесь принято сдавать каждую неделю. Также, выяснилось, что в этой компании вообще отсутствуют праздничные дни. То есть они как открылись 1 января 2019 года в 9 утра, так и вышли все дружно на работу. Отпусков, как и праздничных дней отдыха, не предусмотрено, исключение составляют лишь выходные дни — воскресенья и две субботы в месяц», — рассказывает ростовчанин, пожелавший скрыть свое имя.
Насчет официального оформления он узнал, что если очень хочет, то через три месяца может сам оформить себе ИП или зарегистрироваться самозанятым, чтобы из своего оклада самостоятельно оплачивать все налоги.
«В этом случае вместо оклада в 25 тыс. рублей будет получаться примерно 14 тыс.», — посчитали в отделе кадров.
Появление возможности зарегистрироваться в качестве самозанятого тоже отразилось на рынке труда Ростова, и в большей степени, на сфере услуг.
«В прошлом году меня внезапно уволили с работы, пояснив, что я без проблем могу остаться на прежнем месте, но только если оформлю себя самозанятой и буду сама платить свои налоги», — сообщает парикмахер Наталья.
И сегодня в объявлениях о вакансиях в числе обязательных требований к соискателю работодатель иногда выдвигает наличие ИП или статуса самозанятого. Но чаще всего, соискатели узнают об этом или на собеседовании, или погрузившись в работу.
Доход через суд
Ростовчане отмечают, что заявленные в вакансиях суммы заработных плат — от 30 тыс. рублей и выше, редко когда соответствуют действительности. Как правило, работодатель устанавливает минимальный оклад. А обещанная высокая сумма складывается при учете показателей KPI (Key Performance Indicators). Это так называемые показатели результативности и эффективности работы сотрудника, выраженные в цифровых значениях выполнения плана. Как правило, именно в этих суммах и заключается подвох. Минимальный оклад, как правило, работодатель выплачивает полностью, без задержек. А вот часть «эффективности и результативности» ростовский работодатель платить очень не любит. Нередко эту часть облагают штрафами. В лучшем случае ее задерживают на долгие месяцы, а в худшем — не платят и вовсе, тем более, после увольнения. Малому проценту ростовчан после увольнения из такой компании удается с помощью юристов «выбить» задолженность у работодателя.
«И такие случаи сегодня не редкость на рынке труда. Работодатели не подают сведения на своих сотрудников, не оплачивают взносы в фонды. В добровольном порядке получить от работодателя после увольнения свои деньги очень сложно. Или инспекция труда стала не очень хорошо работать, или ростовские работодатели научились тщательно прятать документы. В основной массе такие взыскания идут через суд, — отмечает практикующий адвокат Михаил Лунтовский. — Безусловно, обращаясь с этим вопросом к юристу, человеку приходится нести определенные издержки. Однако услуги юриста — это расходы, которые относятся к категории судебных, и их несет та сторона, которая проигрывает процесс. А в 95% случаев такие иски выигрышные, работникам удается вернуть все невыплаченные средства».
Требуются деньги
Помимо компаний, которые выплачивают людям за работу минимальный оклад в виде МРОТ, в Ростове процветает целый пул «жуликообразных» фирм. Все они также зарегистрированы как различные «ООО» или «ИП», позиционируют себя на рынке Ростова крупнейшими холдингами или торговыми группами, а по факту их основной задачей является выманивание денег с обратившихся соискателей. Так, маскируясь под международную оптово-розничную торговую фирму, более 10 лет предлагает всевозможные привлекательные вакансии ростовчанам известная китайская компания многоуровневого маркетинга. Постоянного места дислокации у компании нет — по понятным причинам она вынуждена часто менять адреса.
В нее всегда требуются сотрудники для работы на телефон, помощники директора, администраторы, управляющие, причем без опыта работы и без особых требований к образованию. На трехдневной стажировке желающим трудоустроиться проводят невнятную лекцию из учебника по маркетингу для начинающих, после которой вынуждают взять с собой для заучивания обучающие материалы в виде нескольких напечатанных листов. Но чтобы эти материалы не пропали вместе с человеком, с соискателя требуют залог — 300-500 рублей. В компании объясняют, что это «гарантия серьезных намерений того, что человек не потеряется, а, как минимум, вернет обучающие материалы». Правда, вернуть залог никому из соискателей еще не удавалось. Неожиданностью от компании является и предложение соискателю оплатить 2,2 тыс. рублей якобы за номер счета, на который будет начисляться заработная плата. Ну и главной целью мошенников становится продажа соискателю продукции на сумму свыше 22 тыс. рублей.
«Не разобравшись, а они же до последнего не говорят, чем придется заниматься, на собеседовании я сообщила им все свои данные, а теперь жалею об этом», — сокрушается ростовчанка Анастасия.
Похожим образом работают и мошенники, использующие в названии организации принадлежность к аналитическим центрам исследования. После собеседования они предлагают стажировку, на которой становится ясна главная цель. От соискателя требуют открыть торговый счет на их платформах для торговли якобы на бирже, внеся порядка 100-200$.
«Торговля на бирже — это сложный механизм, на овладение которым потребуются годы. Шансы на выигрыш у новичка, которого якобы быстро обучат, равны нулю. Поэтому даже если соискатель захочет вложить свои средства с целью получения прибыли, деньги однозначно останутся внутри компании», — констатирует трейдер со стажем Андрей.
Откуда деградация?
Эксперты отмечают, что деградация рынка труда в Ростове наметилась давно, поскольку крупных производств в регионе практически не осталось. В 90-е годы прошлого века уничтожены заводы «Электроаппарат», «Горизонт», «Авиаремонтный завод». Вместо них до сих пор не создано никаких новых гигантских производств. А те, которые еще продолжают работать, многократно сократили свой штат. Если раньше на заводе «Ростсельмаш» трудилось свыше 50 тыс. рабочих, то сегодня работает порядка 7 тыс. человек. На грани закрытия находился ростовский завод «Роствертол». Многие предприятия переходят на укороченную рабочую неделю. Рабочие места сокращаются с упоминанием модного слова «оптимизация». А фактически обязанности «сокращенных» перекладывают на плечи оставшихся работать.
«Ростовская область сегодня вошла в тройку регионов России с наибольшим процентом числа безработных. В регионе практически не осталось крупных производств. Людям негде работать, — сообщает депутат городской думы, руководитель фракции КПРФ Юрий Нерсесян. — Усугубляет сложную ситуацию закрытие предприятий малого бизнеса, которые представлены розничной торговлей. На каждом таком предприятии существует 3-4 рабочих места. А сегодня 1,2 тыс. таких объектов признаны незаконными. Соответственно, рынок труда Ростова лишился еще порядка 4 тыс. рабочих мест».
Новый подход к поиску работы
Для того, чтобы не остаться брошенными на произвол судьбы в условиях безработицы, предприимчивые ростовчане начинают реализовать свою «самозанятость», предлагая рынку то, что они уже умеют, или чему несложно обучиться дистанционно. Корреспонденту RostovGazeta довелось познакомиться со «специалистом по грудному вскармливанию». Девушка рассказала, что будучи в декрете, она прошла дистанционное обучение по грудному вскармливанию и вот-вот должна получить диплом. В ее планы после декрета входит аренда кабинета при медицинском медучреждении и консультирование женщин по этому вопросу. Она сообщила, что медицинского образования у нее нет, да оно и не требуется для прохождения дистанционного обучения. А все нюансы грудного вскармливания она познала на себе, когда кормила ребенка (по требованию проекта обучения) два года.
«На Западе специалист по грудному вскармливанию — это профессия. Но в России она не внесена в реестр профессий, поэтому такой ставки в медучреждениях нет. Сегодня для консультации по грудному вскармливанию в штате роддома назначают медсестру или врача, то есть человека, который хоть и медик по образованию, но при этом не прошедший специализированное обучение по этому вопросу», — рассказывает консультант по ГВ Маргарита Штанова.
Еще одной непризнанной профессией в России, но получившей спрос, стало консультирование по слингоношению. Однако практикующие более 10 лет слингоконсультанты Ростова негативно настроены против новичков, овладевших новой специальностью дистанционно.
«Когда мне говорят о получении этой профессии онлайн, у меня возникает много вопросов. Ведь слингоношение — это именно тот практический навык, который требует реального обучения с наставниками. В нем необходимы знания о строении скелета, о развитии позвоночника, знания перинатальной психологии», — уверена слингоконсультант Анастасия Величко.
По ее словам, слинги пришли в Россию из опыта Германии и стран Евросоюза, как доброжелательный подход к нуждам ребенка, основанный на шутке: «9 месяцев внутри, 9 месяцев снаружи».
По убеждениям организаторов онлайн-курсов в соцсетях, высоким спросом на рынке Ростова сегодня пользуется профессия копирайтера — мастера слова. Но самозанятые в сфере SMM-направлений уже давно пришли к мнению, что стоимость услуг профессионального журналиста достаточно велика, а его компетенции, в большинстве случаев, не требуются для написания коротких «продающих» постов, ориентированных на целевую аудиторию соцсетей. Написать такой текст может любой человек мало-мальски знакомый с правилами русского языка. Поэтому частные SMM-щики сами занялись созданием текстов для своих заказчиков, а для наращивания дохода предлагают онлайн-курсы по обучению копирайтингу для тех, кто хочет научиться много зарабатывать онлайн. Правда, они не уточняют, что на практике найти работу копирайтеру практически невозможно — эту нишу заняли сами SMM-щики.
«Для того, чтобы уметь писать тексты, не надо быть журналистом, — делится мнением SMM-менеджер Наталья. — Я почти все тексты пишу сама, для чего мне с кем-то делиться доходом? Разве что, когда клиент попадется слишком проблемный, много чего хочет, да и требования непонятные выдвигает, ну или тема тяжелая, тогда отдаю знакомым журналистам. Но они без энтузиазма берутся писать по 100 рублей за текст, скорее, помогают по дружбе».
И пока ростовчане безуспешно пытаются найти доход на сложном рынке труда, отчаявшимся предлагает обучиться новой профессии «Ростовская школа астрологии»
«Наш курс даст вам системные знания, которые помогут не только на 100% разобраться в теории, но и освоить практическую часть в той мере, коей будет достаточно для решения всех важных бытовых вопросов», — убеждают в ней.
По информации школы, традиционные инструменты аналитики, используемые в бизнесе — статичны. Поэтому достоверность большинства стратегических решений и их воплощение во времени связаны с большой неопределенностью. А астрология, по убеждению школы, определит грядущие перемены и потребности.
Замещение профессий
По словам экспертов, Ростовская область — это очень богатый регион с экономической точки зрения. Он находится на пересечении дорог, имеет в своей структуре огромный потенциал, от портового до сельскохозяйственного.
«По богатству ресурсов Ростовскую область даже нельзя сравнивать с Москвой и Подмосковьем. Однако именно в Москве есть возможность работать по профессии и получать за это достойную заработную плату», — сообщает политолог Антон Бредихин.
Он рассказывает, как знакомому после окончания обучения в ростовском вузе предложили заняться научной работой, пообещав молодому ученому заработную плату 8,6 тыс. рублей.
«Поэтому в регионе сегодня и происходит замещение профессий. Люди пытаются работать „на себя“, реализуя себя в такой сфере, которой раньше и не было. Пока одни выпускники вузов пытаются стать блогерами, чтобы получать хоть какие-то приличные деньги, другие уезжают в Москву. А самые активные не боятся уехать за границу», — говорит Бредихин.
Отток кадров, по словам политолога, приводит к тому, что в регионе меняется этнический состав. Коренное население уезжает из региона в поисках работы, а замещают его приезжие из Центральной Азии, Донбасса, Северного и Южного Кавказа.
«Из-за оттока молодежи меняется демографическая ситуация. И если это не остановить, то Дон будет все больше и больше лишаться хороших, перспективных кадров», — подводит итоги политолог.