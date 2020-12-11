Без опыта зарплаты: почему в Ростове растет безработица

В нее всегда требуются сотрудники для работы на телефон, помощники директора, администраторы, управляющие, причем без опыта работы и без особых требований к образованию. На трехдневной стажировке желающим трудоустроиться проводят невнятную лекцию из учебника по маркетингу для начинающих, после которой вынуждают взять с собой для заучивания обучающие материалы в виде нескольких напечатанных листов. Но чтобы эти материалы не пропали вместе с человеком, с соискателя требуют залог — 300-500 рублей. В компании объясняют, что это «гарантия серьезных намерений того, что человек не потеряется, а, как минимум, вернет обучающие материалы». Правда, вернуть залог никому из соискателей еще не удавалось. Неожиданностью от компании является и предложение соискателю оплатить 2,2 тыс. рублей якобы за номер счета, на который будет начисляться заработная плата. Ну и главной целью мошенников становится продажа соискателю продукции на сумму свыше 22 тыс. рублей.